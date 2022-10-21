根據台灣民意基金會最新調查，台灣人對民進黨的感情溫度是52.92度，台灣民意基金會董事長游盈隆21日接受廣播節目專訪時表示，在完全執政情況下，國人對民進黨感情溫度不到53度，算是偏低溫，對民進黨而言是警訊。

游盈隆在《千秋萬事》說明，感情溫度用於測量國人對政黨的好感與反感度，0代表最強烈的反感、50度是無好感或反感、100度則是最強烈的好感。根據台灣民意基金會最新民調，國人對民進黨的平均感情溫度為52.92。

游盈隆指出，若從全台灣來看，其實選民更加討厭國民黨，但不代表民進黨一定能贏得選舉，因為民進黨完全執政，感情溫度卻不到53度，度數偏低，反而成為一個警訊。

此外，游盈隆認為，北台灣選情已經陷入危急狀態，新竹、桃園皆沒有出現絕對優勢，怪不得民進黨會如此焦慮，只好亮出「抗中保台」。探究原因，其實是總統蔡英文、各部會輪番放火，導致一盤好棋被打亂。