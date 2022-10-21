法國化妝品集團萊雅(L'Oreal)周四公布第三季銷售強勁增長；儘管中國因新冠病毒的防疫管制，影響了銷售表現，但美國和歐洲的旺盛需求，提振了整體成長。

執行長Nicolas Hieronimus指出，雖然中國出現防疫封鎖措施，但是集團在第三季所有的市場都有進步。

旗下擁有Maybelline睫毛膏和蘭蔻品牌的萊雅集團公布上季銷售95.8億歐元，為年增9.1%，表現略高於分析師預測的8.3%。

中國內部的旅行管制，包括熱門的免稅觀光地點海南，拖累了中國業績表現，上季僅成長0.3%，但是在九月時銷售已有明顯改善。

儘管七月有放緩，然美國地區上季銷售為成長9.3%，並顯示學校開學之後復甦強勁。

歐洲地區在同期為成長10.5%，在關鍵市場德國、西班牙和英國有所成長。

消費品和奢侈品公司陸續發布強勁財報數據，顯示消費者對於產品的漲價仍不以為意。

萊雅周四股價收漲0.49%，為329歐元。