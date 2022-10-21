亞洲首創共享機車品牌WeMo Scooter(威摩科技股份有限公司)將滿6週年，正式發布全新品牌視覺，即日起正式亮相，玩轉幾何智慧運輸方塊，活潑應用加倍貼近用戶感受。 適逢2022電動車元年，WeMo不僅推出全新品牌視覺面貌，並進一步全面升級電動機車軟硬體配備，不僅導入國家級與高鐵、北捷同步的高規格抗菌鍍膜，再加裝百萬用戶敲碗的八爪手機支架，且全面陸續為全台WeMo共享機車升級大容量電池，加長27%的行駛里程，續航力增加，期盼帶來全新的服務印象。

今年(2022年)下半年開始，WeMo力推三大方針政策，繼八月中推出WeMo RenTour(旅途共享運具推進器)，為提供支持者更大福利，九月底WeMo PASS(首創共享機車訂閱制)上線，十月全面進行品牌升級計畫；回顧近年來，WeMo持續精進服務都是承諾的體現。全新品牌視覺更藉創新幾何元素多彩極簡風，並以動態識別設計象徵個人化的服務設計，除延續推廣ESG理念外，藉全新幾何視覺符號，翻轉消費者與大眾印象，並透過WeMo多元化共享服務貼近Z世代，讓WeMo成為大家生活中的好朋友。

從大數據上觀測到，發現WeMo用戶群熱愛追求新體驗，並且懂得享受生活，喜愛參與戶外娛樂活動，因此「白晝之夜」、 「太空港藝術音樂嘉年華」等近期大型戶外派對與演唱會期間，除了整體租借頻次較平日成長近5倍外，和去年(2021年)疫情三級警戒期間相比，整體用戶APP開啟次數更是提升430%。WeMo敏捷團隊也進一步發覺到民眾日常出行的需求，不只需要「好尋車」，以及「租還便利」外，大家更在乎「個人化的服務設計體驗」，這次WeMo品牌升級計畫，未來將推出更棒、更多元的服務。

WeMo自2015年團隊成立，2016年10月共享機車服務正式上線至今，下周將滿6週年，WeMo不僅是亞洲首家共享機車業者，同時也是台灣第一家以數位原生推廣ESG理念的智慧車聯網企業，並持續秉持精進優化的精神為企業願景。WeMo執行長劉于遜表示，WeMo Scooter將持續扮演最懂你的好朋友，本次全新品牌升級將開啟你對生活體驗的更多想像，強化用戶軟硬體的connection。自WeMo RenTour以及WeMo PASS首創訂閱服務陸續推出後，我們不僅持續改寫共享運具的歷史外，藉此慶祝WeMo將滿6週年的這一刻，讓品牌視覺煥然一新。而我們也更進一步地從廣大用戶體驗回饋大數據中，揀選大家給的寶貴建議作為服務精進學習與參考。