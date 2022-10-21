全球記憶體品牌廠十銓(4967)旗下電競品牌T-FORCE致力為追求極致性能的玩家提供DDR5新世代高效的電競超頻記憶體，宣布T-FORCE DELTA RGB DDR5突破世界最高規格，首推7600MHz全新高時脈電競超頻記憶體，在各家主機板廠新世代Z790主機板上搭配Intel第13代Raptor Lake處理器通過完整相容性測試，以卓越的研發實力帶領全球電競玩家體驗DDR5巔峰效能表現。

T-FORCE LAB團隊持續研發與開創新世代DDR5記憶體超頻速度之極限，並與多家主機板廠密切進行測試合作，不斷推出具有完整相容性測試的高效能T-FORCE電競超頻記憶體，頻率規格自4800MHz至7200MHz皆已通過Intel官方XMP3.0認證，使玩家可直接進入BIOS系統中開啟Intel XMP 3.0超頻功能，以相容的DDR5超頻記憶體模組及處理器，提供優化的遊戲效能表現。

十銓旗下電競品牌T-FORCE未來將持續滿足全球電競玩家對於高時脈超頻的需求，在DDR5新平台規格的發展下，T-FORCE將持續以業界先驅之姿，為全球玩家提供引領時代的DDR5電競超頻記憶體，帶領遊戲玩家超越極限。