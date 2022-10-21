過去十年，中國大陸堅持綠水青山就是金山銀山的理念，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，生態文明建設和生態環境保護發生歷史性、轉折性、全局性變化。陸生態環境部副部長翟青表示，這些變化體現在「三個前所未有」上，讓中國成為全球大氣質量改善速度最快的國家。

今天（10月21日）上午10時，中共二十大新聞中心舉辦第五場記者會，主題是「建設人與自然和諧共生的美麗中國」。

針對「三個前所未有」的變化，翟青表示，一是決心之大前所未有。把「美麗中國」納入社會主義現代化強國目標，把「生態文明建設」納入「五位一體」總體佈局，把「人與自然和諧共生」納入新時代堅持和發展中國特色社會主義基本方略，把「綠色」納入新發展理念，把「污染防治」納入三大攻堅戰，充分彰顯了生態文明建設在中國共產黨和國家事業中的重要地位，充分表明了中共加強生態文明建設的堅定意志和堅強決心。

翟青表示，二是力度之大前所未有。從思想、法律、體制、組織、作風上全面發力，全方位、全地域、全過程加強生態環境保護。系統謀劃生態文明體制改革，大力推進綠色、循環、低碳發展，著力打贏污染防治攻堅戰，加大生態系統保護修復力度，堅定不移走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路。

翟青表示，三是成效之大前所未有。過去十年，中國以年均3％的能源消費增速支撐了平均6.6％的經濟增長。全國地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）年均值由2015年的46微克／立方米降至2021年的30微克／立方米，成為全球大氣質量改善速度最快的國家。大陸全國地表水優良斷面比例達到84.9％，已接近發達國家水平。大陸全國土壤污染風險得到基本管控。中國生態環境保護成就得到國際社會廣泛認可，成為全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者。