2018年擔任新竹縣新豐鄉鄉長的徐茂淦，不僅要求業者無償拆除其弟媳老宅，還再指示下屬開放垃圾掩埋場供業者非法傾倒廢棄物，最高法院駁回徐的上訴，認定他犯行明確，依圖利罪刑判刑3年6月，宣告褫奪公權3年定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

徐男利用其擔任鄉長之職，在2018年3月要求盧姓業者無償為其弟媳施作青埔子老宅之拆除工程，因後續廢棄物清運問題，他要求鄉公所清潔隊人員開放新豐掩埋場，供盧所聘請之司機無限制進入傾倒廢棄物。

台灣高等法院維持一審判決，認定徐男以違背法令之方式而圖得不正利益，敗壞官箴，所為實不足取，但考量他坦承犯行，判處3年6月有期徒刑。徐男不服提上訴。

最高法院認為，原判決依相關證人證詞及現場勘查紀錄等資料，認定徐男觸犯對主管事務圖利、違法清除廢棄物等犯行，其採證認事、用法及量刑，並無足以影響其判決結果之違法情形存在，徐男漫事爭論，不符合法定之第三審上訴要件，判決駁回確定。