下屆台南市議員選舉，106人登記搶奪13選區57席，21日舉行號次抽籤，結果如下：

第1選區（新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區）：國民黨蔡育輝1號、民進黨沈家鳳2號、無黨廖志峯3號、無黨趙昆原4號、民進黨劉米山5號、國民黨姚正玉6號、國民黨張世賢7號、民進黨王宣貿8號、民進黨李宗翰9號。

第2選區（佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區）：民進黨蔡秋蘭1號、民進黨蔡蘇秋金2號、民進黨謝舒凡3號、無黨陳昆和4號、台灣基進黄建昌5號、無黨蔣琦君6號、國民黨方一峰7號。

第3選區（麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區）：民進黨陳秋宏1號、無黨陳沛然2號、國民黨尤榮智3號、無黨姜雨良4號、無盟郭秀珠5號、民進黨吳通龍6號。

第4選區（玉井區、楠西區、南化區、左鎮區）：無黨周奕齊1號、民進黨陳福慶2號。

第5選區（新化區、善化區、新市區、安定區、山上區）：無黨廖俊道1號、國民黨李文俊2號、民進黨李偉智3號、民眾黨洪岳銘4號、民進黨陳碧玉5號、國民黨林全忠6號、民進黨余柷青7號、無黨王清崎8號、民進黨林志展9號。

第6選區（安南區）：台灣基進王明彥1號、無黨邱昭勝2號、時代力量陳建大明3號、無黨郭信良4號、無黨陳進星5號、民眾黨陳詩薇6號、民進黨郭清華7號、無黨林緯8號、無黨黃麗招9號、國民黨李中岑10號、無黨陳瑜緁11號、民進黨蔡麗青12號、國民黨童小芸13號、民進黨王錦德14號。

第7選區（永康區）：民進黨陳秋萍1號、小民參政歐巴桑聯盟杜雪吟2號、國民黨林燕祝3號、台灣基進吳依潔4號、台聯楊中成5號、無黨陳世霖6號、國民黨李鎮國7號、無黨許崇洲8號、民進黨黃肇輝9號、無黨馬杰睿10號、民進黨朱正軒11號、無盟林冠維12號、無黨蔡明峰13號、民眾黨江品璁14號、時代力量林易瑩15號。

第8選區（北區、中西區）：民進黨邱莉莉1號、民眾黨江明宗2號、民進黨陳怡珍3號、國民黨蔡宗豪4號、國民黨高凱旋5號、國民黨許至椿6號、民進黨沈震東7號、時代力量李冠霖8號、無黨李晉豪9號、民進黨周嘉韋10號。

第9選區（南區、安平區）：國民黨盧崑福1號、國民黨林美燕2號、民進黨周麗津3號、台灣基進陳嘉伶4號、小民參政歐巴桑聯盟陳冠娟5號、民進黨林依婷6號、無黨李伯利7號、民進黨李啓維8號、無黨莊玉珠9號、民進黨呂維胤10號、國民黨蔡淑惠11號。

第10選區（東區）：台灣基進李宗霖1號、民進黨蔡筱薇2號、國民黨曾培雅3號、民進黨陳金鐘4號、無黨曾之婕5號、民眾黨蔡宛秦6號、民進黨蔡旺詮7號、國民黨王家貞8號、無黨陳世安9號、小民參政歐巴桑聯盟邱瓊儀10號。

第11選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區）：民進黨鄭佳欣1號、民進黨陳皇宇2號、民眾黨江國銘3號、無黨許又仁4號、無黨翁語含5號、無黨吳禹寰6號、民進黨郭鴻儀7號、無盟杜素吟8號。

第12選區（平地原住民）：無黨李美素1號、無黨穎艾達利2號。

第13選區（山地原住民）：無黨賴惠美1號、無黨伍宗康2號、無黨施余興望3號。