民進黨新竹縣長候選人周江杰（右二）抽得3號。（邱立雅攝）

周江杰（右）一抵達會場，楊文科熱情迎接，兩人隨即一陣唇槍舌劍。（邱立雅攝）

新竹縣長各候選人抽籤結果。（邱立雅攝）

九合一選舉號次21日抽籤，新竹縣長共5人符合參選資格，由登記順序開始抽，依次由黃秀龍抽得1號、范振揆未出席，由選委會代抽抽得2號、周江杰抽得3號、楊文科抽得4號、劉復嵐抽得5號。特別的是，今年國民黨籍候選人與4號特別有緣，除了縣長抽到4號、竹北市長、竹北縣議員以及關西寶山鄉鎮首長，國民黨均抽到4號。

21日新竹縣選委會於縣府大禮堂舉辦縣長及縣議員號次抽籤，力拚連任的縣長楊文科早早抵達現場，與其他候選人劉復嵐、黃秀龍互相加油打氣，周江杰則最晚抵達現場，范振揆未出席。

周江杰一抵達現場時，楊文科起身打招呼表示：「終於見面了。」周江杰則回：「我都在站路口。」楊文科巧妙應答：「我都在下鄉跑。」雙方火藥味濃厚。

抽籤時，由登記順序依序上台抽籤，因范振揆未出席，由選委會代抽出2號，接著由黃秀龍上台抽得1號，周江杰抽得3號，劉復嵐抽得5號，楊文科則為4號。現場楊文科支持者隨即拿出4號貼紙貼在背心，並開心歡呼：「再做4年！」

「我的號碼都是被選的。」楊文科笑著表示，4年前抽籤時也是最後一個上台，送給我最好的號碼1號，今年仍然最後抽籤，送給我再做4年的機會，讓我四平八穩、事事如意，來為鄉親打拚。科技首都、幸福竹縣就是我們的目標，我會努力來完成。

周江杰則在民進黨前任黨主席卓榮泰陪同下抽籤，卓榮泰表示新竹縣是客家文化中心，更是全球高科技重鎮，「江山如此美好、需要3號傑出新人」。周江杰則表示走遍竹縣蒐集民意，確定新竹縣10幾年來的改變沒有達到需求，自己就是個做事的人，他希望未來竹縣會有更好的發展。

另外特別的是，國民黨籍候選人今年跟4特別有緣，除了國民黨楊文科抽到4號之外，黨籍竹北市長候選人林為洲也抽到4號、議員候選人蔡志環同樣也抽到4號，竹北戰區形成4號連線。另外寶山鄉長候選人邱振瑋及關西鎮長候選人劉德樑也是4號。