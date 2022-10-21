【愛傳媒程富陽專欄】說起李沃源老師，海峽兩岸的藝文界對他的名字自然非常熟悉；因為他既畢業於台灣復興崗學院藝術系，也曾赴中國大陸北京師範大學藝術學院就讀該院的書法碩士班；他不僅是台灣中國美術協會的理事，更是2007年成立于北京、台北的「兩岸和平文化藝術聯盟」創會理事長兼總會秘書長，目前也是「港澳台美協」的台灣主席；他不但屢獲台灣全國美展國畫金龍獎、金像獎、金鷹獎的魁首，也曾獲台灣中國文藝協會國畫文藝獎章、美國加州州務卿州政府文化獎，及大陸中國工藝美術百花獎、瓷板畫金獎等殊榮；更於2013年獲得由大陸頒贈的「中國陶瓷藝術大師」榮譽，可謂是當代兩岸綜合書法、國畫及陶瓷藝術的名家。

但大概很多人不曉得，李沃源老師係於1957生於福建省金門縣，9歲就開始學習中國畫，而在大學時代本專研於油畫、素描和速寫，卻直到而立之年後才轉向勤學水、墨的運用；他視台灣水墨畫大師李奇茂如父執，在李大師百年之際，是大師所有子弟中行叩拜禮的唯一弟子，可見他對李奇茂老師的尊重與敬仰；而李大師對他這位弟子也特別器重與賞識，生前即說：「李沃源作品，線條老辣、氣氛掌握雄渾中有東方氣、構圖奇險突破，充份將油畫厚實質感自然肌理表現畫面，更有別於傳統國畫，有書法線性元素，展現璀璨色彩的突破，別於傳統。」顯見大師對他這位得意門生在藝術創作上的肯定。

藝術追求巔峰 落墨穠纖合度

華人知名文化節目製作人吳放，在一篇《江山雄渾 草木華滋》文章中描述：「李沃源的彩墨有山巒起伏，磅礡雄渾厚實，煙雲流動幽遠的逸趣；其描繪草木疏密節奏層次，可看出下筆落墨處那份搜盡奇峰寫生壯碩江山，瞭然胸襟的篤定自信；而人物點景則呈現堅實老練國畫速寫功力，構圖取景以傳統國畫表現西畫透視遠眺，間以現代建築或三五房舍、或鄉村街道、或漁港市鎮，莫不深具走入生活、走出傳統的時代感獨特創作情懷。」這段話，的確很能展現沃源老師的藝術創作畫風；而這也正是他一貫想運用融會東西方繪畫技法，呈現美麗迷蒙山水境界，讓觀賞者走入凝結山水畫裏那種突破傳統的風格。

但如果熟悉李沃源老師的人，就不難發現，在他傾向跳脫傳統國畫畫風的同時，其在情感上卻如峰迴路轉般的走回傳統，將他的觸角由飄渺的山水拉回與生活結合的脈動之中；沃源老師用自己的才情，激情抒發胸中丘壑，創作下筆落墨處盡顯雄渾、大氣，色彩厚實、濃烈、清新，光影色墨結合巧妙；其揮毫千年林木蒼鬱高聳天籟、遠眺山巒群峰氣勢雄偉壯闊，濃淡乾濕展現得宜；其臨墨國畫兼具現代感的萬般色彩壯麗、恬淡、清幽、深邃、空靈與秀麗；沃源老師這般表現傳統山水作品，讓生活在喧囂都市裡的人們感受到一種輕鬆與快樂，給人們一種美的藝術饗宴，既引人入勝，又令人愉悅。

畫作兼融東西方 殊榮橫跨兩岸心

也許，係因李沃源老師出生於戰地的金門，又與一水之隔的大陸鄰近，他的個性中既含有離島淳樸的秉性，亦負有戰地軍人的堅韌氣質，更夾帶一股大陸型雄渾的東方氣息，讓他的創作藝術能融會東西方繪畫的迷離與現實；難怪小說家朱秀娟女士在觀察他的畫作後，要發出如下深刻的描述：「看畫家李沃源作品、可以感受到中國江山景物氣勢磅礡、震動人心、尤其畫中透露一股天地之氣。」這種藝術的天份，讓他的彩墨作品【玉山迎春】成為第一位被北京毛主席紀念館永久館藏的台灣藝術家作品。

尤其難能可貴的是，李沃源老師能攀越傳統而創新，將彩墨最困難的淡墨層次，展現其流動的神韻創作在陶瓷上，藉以表現出整體東方獨特的韻味，他在高溫1230度釉色彩繪種燒製中，運用還原燒色料超過百種的色料變化，遠看猶如一幅幅潑墨山水畫，近看才發現這些意趣盎然的國畫不是畫在紙上，而是燒制在瓷板上，令人稱奇驚艷；這種創新的藝術表方式，也讓他的瓷板畫【日月潭】，在大陸一舉拿下雙殊榮「中國陶瓷工藝大師」以及「百花獎金獎」的至高榮譽。

台灣藝術之光 不忘當年初衷

縱使李沃源老師，目前已臻兩岸藝術大師地位，更堪稱台灣藝術之光，但他謙虛沉著，虛懷若谷，而且平易近人，經常以畫作贈予有緣人；或者他內心更在乎的，是一分對社會藝術內涵能有所提升的企望。近二十年來，他前後贈畫逾數十幅給他的母校政戰學校（已更名政戰學院），更不吝持續分別捐畫給「復興崗文教基金會」與「復興崗校友會」典藏。位於北投小坪頂的「復興崗會館」，一入大門那幅懸掛於大廳牆堂之上的，正是他的大作《台北港》，盡繪出佇立於復興崗小坪頂上俯瞰台北港那份岸芷汀蘭，郁郁青青的氣象神韻。

英國詩人白朗寧曾說：「藝術應當擔負起哺育思想的責任。」不管在您的眼中，李沃源老師是那個台灣藝術之光的化身，或是中國陶瓷工藝大師的高遠影像，還是中國國畫書法的名家光環，抑或是兩岸促進藝術交流的總監高位；但對熟悉他的人都知道，他仍是那個汲汲於藝術追求的原始創作者，他仍是詩人所說那個哺育大眾思想的純藝術家，他仍是那個曾佇立大屯山下而不忘初衷的復興崗人；訪談後，在我腦中浮印的，既是兩岸藝術界對他「江山雄渾，草木華滋」的筆繪影像，也泛有詩人王維那句：「吾謀適不用，勿謂知音稀。」的人格餘音。

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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