一名已婚的越南黎姓移工，趁半夜翻窗潛入隔壁女同鄉家，摀住她嘴後摸胸猥褻，甚至強舔下體響要硬上，但遭到女方反抗後放棄，黎男緊張下逃跑，未料卻拿到女方手機，自己手機不小心留在現場，最後遭到逮捕。一審黎男與女方達成15萬元和解，遭依加重強制性交罪判1年10月，但黎男不服上訴，向法官求情表示家鄉妻子快生產，希望能給予緩刑，最後二審以他犯行嚴重，且是逾期居留移工，原審已經從輕，駁回其上訴。

根據判決書，已婚的黎姓越南移工，與女同鄉小美為鄰居關係，未料黎男於民國111年4月16日凌晨2時10分許，翻越窗戶進入小美租屋處，趁著小美熟睡之際，摀住她的嘴巴後撫摸胸部猥褻，甚至徒手拉開雙腿，舔女方之下體後企圖硬上，但遭到強力反抗而無法得逞。

但黎男逃跑過程中，因過於慌亂，誤拿小美手機，還將自己的口罩、手機及耳機等物品留在屋內，讓小美當成證據報案。

一審法官認為，黎男與小美同為離家背景跨國來臺工作，本應在異地互相協助，但黎男為滿足一己私慾，造成小美身心受創，對他人性自主權缺乏尊重，且否認犯行，直到審理時才坦承，事後也與小美調解成立，並賠償損害，獲得其原諒，依加重強制性交罪判1年10月

但是黎氏不服上訴，表示他已付給小美15萬元達成調解，並已支付賠償金，小美也在調解程序筆錄上說，如果他符合緩刑要件，同意法院對被告宣告緩刑，尤其自己的妻子即將生產，父母已經70歲，家中經濟都仰賴他，他在一審時坦承犯行，且已深切反省，犯後態度良好，15萬和解金也是向在臺灣的越南籍友人借貸，必須盡快返還這筆借款，原審量刑實在過重，希望法官可以給予被告緩刑。

但法官卻發現，黎男是逾期居留的外籍移工，已經法院宣告驅逐出境確定後，法達到緩刑宣告目的，判斷後認為黎男上訴無理由，予以駁回。