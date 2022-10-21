萬華槍擊案警右腿中彈 病床曝驚險過程：搜索犯嫌時對方突開槍

北市萬華區19日發生連環槍擊案，造成龍山派出所警員王友廷右腿中彈受傷，經送醫治療後目前在醫院休養，他受訪談到當時過程，表示第一時間到場時，主要是想先救助中彈者送醫，後來聽到第一聲槍響，他與同事開始找尋凶嫌藏匿位置，在靠近飲料店時對方猛然開出第2槍，接著他就發現自己受傷了。

王友廷表示，到場時原本是到青山宮協助中槍的副主委，但後來突然聽到槍聲，覺得凶嫌還在現場，他與其他同事就開始聞聲探索，因為事發倉促，當時防彈盾牌等設備還沒送過來，他們也只能小心找尋。

後來聽到對面的飲料店附近傳出槍響，他們研判凶嫌就在附近，於是他們慢慢前往，在靠近店門時突然聽到第2聲槍響，接著王就發現自己中彈了。

王說自己的父親也是警察，他從小立志從警，知道這個工作本來就有不少危險，當初他本來在新北市三峽分局服務，因為想要有更多歷練，所以才選擇調往台北，未來會繼續努力，為社會治安做貢獻。