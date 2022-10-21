全球記憶體模組及快閃記憶體品牌廠威剛(3260)暨旗下電競品牌XPG宣布全系列DDR4與DDR5記憶體均相容Intel最新Z790平台，並宣布記憶體旗艦產品–LANCER RGB及LANCER系列推出全新時脈7200 MT/s，並同時推出LANCER RGB MERA限定款與LANCER RGB ROG CERTIFIED電競記憶體，提供更多高時脈的DDR5記憶體，並肩與消費者迎向下一個高速世代。

XPG LANCER DDR5系列推出全新時脈7200MT/s，採用Hynix A-die顆粒，易於超頻特性讓玩家能輕鬆挑戰更高時脈。具有RGB光效款與標準無光效款兩種燈光款式，並推出暗夜黑與雪暴白兩色散熱片款式，滿足玩家更多元的裝機搭配需求。配合Intel 第13代Core處理器上市，XPG趁勢推出更高時脈的LANCER DDR5 7200全新機種，提供玩家升級選擇，預計於11月於全球通路販售。

XPG與ROG強強聯手，針對ROG系列主機板進行精心調校，推出通過ROG認證的LANCER RGB ROG CERTIFIED DDR5 6400電競記憶體，搭配雙支款16GB組合，為電競玩家們的ROG電腦提供具備高效能與相容性最佳的電競記憶體，啟用「ROG Certified」模式後可超頻至6600MT/s。讓ROG玩家們不用煩惱記憶體挑選，指名ROG-CERTIFIED認證記憶體，即擁有最佳相容性與超頻性能表現。預計於11月於全球通路販售。