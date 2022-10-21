雲林縣第五選區縣議員號次。（周麗蘭攝）

雲林縣第六選區縣議員號次。（周麗蘭攝）

雲林縣縣議員全縣6個選區號次抽籤結果。（周麗蘭攝）

雲林縣第一選區縣議員號次。（周麗蘭攝）

雲林縣第二選區縣議員號次。（周麗蘭攝）

雲林縣第三選區縣議員號次。（周麗蘭攝）

雲林縣選委會今（21日）在雲林縣議會舉行全縣6個選區縣議員抽籤作業，7名候選人未親自到場，由縣選委會代抽。下屆雲林縣議員候選人共69人應選43席。

第一選區（斗六、林內、莿桐）18人應選10席：1號王又民、2號陳永修、3號林靖冠、4號江文登、5號林聖智、6號張光儀、7號林岳璋、8號周秀月、9號廖郁賢、10號賴淑綏、11號鄭自勤、12號張維崢、13號陳芳盈、14號黃勝志、15號黃英學、16號呂宜臻、17號鍾明馨、18號曾博鴻。

第二選區（斗南、古坑、大埤）12人應選6席：1號彭新銘、2號顏忠義、3號陳世彬、4號張庭綺、5號吳錦凉、6號蔡東富、12號吳滄得、7號陳志榮、8號沈銘恭、9號簡慈坊、10號王秋足、11號賴明源。

第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）14人應選9席：1號陳乙辰、2號王鈺齊、3號蔡秋敏、4號林文彬、5號蔡明水、6號沈宗隆、7號黃美瑤、8號李政峯、9號魏順興、10號張維心、11號黃凱、12號陳俊龍、13號林武正、14號林明進。

第四選區（西螺、二崙、崙背）7人應選6席：1號楊國寬、2號鄭玲惠、3號游淑雲、4號洪如萍、5號梁銘忠、6號廖偉晴、7號李明哲。

第五選區（台西、麥寮、東勢、四湖）11人應選7席：1號陳清圳、2號張揚科、3號蔡永富、4號顏嘉葦、5號吳蕙蘭、6號丁慶錡、7號林深、8號王英文、9號蘇俊豪、10號許留賓、11號蘇國瓏。

第六選區（北港、水林、口湖）7人應選5席：1號王新堯、2號林哲凌、3號蕭慧敏、4號蔡咏锝、5號黃文祥、6號蔡孟真、7號蔡岳儒。

代抽的7人為第一選區呂宜臻；第二選區彭新銘、陳志榮；第三選區林文彬、魏順興；第五選區張鍚科；第六選區林哲凌。