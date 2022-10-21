客戶調整庫存影響，豐泰(9910)今年第4季營運表現恐將呈季減的局面，但仍將較去年同期成長，展望全年度，受惠主要客戶訂單呈現強勁態勢，本身產能恢復正常水準，營運將恢復成長動能，加上業外受惠新台幣貶值匯兌利益挹注，可望帶動營運大幅成長。

展望2023年，雖然在主要客戶下修營運展望，不過，受惠訂單滲透率續增，產能仍維持年增7~10%，規模經濟效應發酵，將帶動豐泰營運向上。法人預估，豐泰2023年營收可望年增1成以上。

豐泰表示，Nike訂單增加，加上新台幣貶值，及製鞋產能達規模經濟，帶動營運效益變大，均是9月稅後純益及EPS創新高的主因。

豐泰9月營業利益8.12億元，稅前利益14.53億元。前9月營業利益86.57億元，稅前利益109.37億元，稅後利益79.68億元，歸屬於母公司業主淨利為73.77億元，每股盈餘8.37元。