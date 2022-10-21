外媒報導指稱三星考慮擴大成熟製程晶片委外代工，除了既有的聯電(2303)外，世界(5347)及力積電(6770)亦可望入列。世界先進股價12日下探59.2元的2年半低點後回穩，今（21）日開高勁揚4.81％至65.4元，早盤維持逾3％漲幅，領漲晶圓代工族群。

韓媒BusinessKorea報導指稱，三星規畫增加非記憶體晶片的委外代工，除對既有合作夥伴聯電擴大釋單CMOS影像感測器（CIS）及驅動IC晶片，並希望透過多元化供應來源，強化晶片採購穩定度，包括世界先進及力積電均有望入列成為新合作夥伴。

世界先進受客戶庫存調節導致稼動率下滑影響，2022年9月下探近14月低點，使第三季合併營收133.27億元，季減12.89％、年增12.21％，終止連10季創高，仍創歷史第三高，表現略優於財測預期。累計前三季合併營收421.2億元、年增34.94％，續創同期新高。

世界先進先前表示，因訂單能見度下滑使稼動率自滿載降至81～83％，預估第三季營收介於129～133億元，毛利率下滑至44～46％、營益率下滑至32.5～34.5％間。而客戶第四季持續進行庫存調整，不排除可能持續至明年上半年。世界先進將於11月1日召開法說。

市場研究機構TrendForce半導體研究處資深分析師喬安指出，8吋晶圓製程的主流產品中，目前仍較穩定、訂單尚未出現大幅修正的應用，主要仍來自需求較穩定發展的伺服器、車用電源管理晶片（PMIC）及絕緣閘雙極電晶體（IGBT）。

而半導體庫存修正周期自第三季起正式揭開序幕，TrendForce目前觀察預期修正將延續至明年上半年。不過，在主要晶圓廠8吋晶圓稼動率展望中，世界先進的稼動率下滑幅度，在此波庫存修正期間較其他晶圓廠更劇烈，預期第四季起恐降至6成。

喬安指出，世界先進稼動率下滑較劇烈，主因產品組合仍以驅動IC為主。撇除需求端急凍因素，合肥晶合等中國大陸廠商強勢投資擴增12吋晶圓廠，來生產世界先進以8吋晶圓生產的驅動IC，由於以12吋晶圓產出遠比8吋多出甚多，使面臨競爭更為激烈所致。