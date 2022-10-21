對於中選會認定確診、隔離者不能投票沒有違憲，新北市長侯友宜今表示，這次選舉有18歲公民權複決投票，認為選舉是人民基本權益，中選會更應鼓勵大家出來投票，相信確診者投票方式，全世界都有方式可以克服解決，建議中選會可以參考國外例子，不要影響人民投票的權益，認為現在距選舉還有一段時間，期待中選會參考國外的方式，讓人民可以站出來投票。

新北市選舉委員會今舉辦新北市第4屆市長、議員選舉候選人姓名號次抽籤作業，選辦政治實習生代侯友宜抽中2號，與4年前號次相同，侯友宜邊說邊比出2，感謝市民支持他抽到最幸運2號，「侯我為2（「讓我為你」台語諧音），侯侯做代誌（好好做事情）」，

至於為何請選辦政治實習生代為抽籤？侯友宜說，所有為這塊土地努力的人，都是期待下一代比我們好，政治實習生在很年輕時就可以理解公民投票與投票重要，多一點學習參與，讓年輕朋友更能理解支持公務事務是很重要的事情。

而何時要正式請假跑行程？侯友宜表示，會按照中選會相關規定，該請假就會請假，但一切以市政為最大優先。

被問到未來有機會看到禿子、漢子再度合體嗎？侯友宜簡短回應，團結所有人，有志一同好好支持心目中最理想的候選人。