去年賽季效力中職富邦悍將的洋砲紐那斯(Eduardo Nunez)，今日在個人IG正式宣布高掛釘鞋，紐那斯在大聯盟生涯曾待過洋基、雙城、巨人、紅襪、大都會等隊，拿下過1座世界大賽冠軍，如今35歲的紐那斯決定結束長達16年的職業生涯。

2004年洋基在國際自由球員市場簽下16歲的紐那斯，隔年開始在小聯盟出賽，2010年穿著洋基球衣首次在大聯盟亮相。能攻善守的紐那斯在大聯盟生涯擁有0.276/0.310/0.404的打擊三圍，共擊出776支安打包含58發全壘打、309分打點及142次盜壘成功，此外紐那斯能勝任二、三、游擊防區位置，有著教練最喜歡的工具人特質。

紐那斯在2016年球季以2成88打擊率、16轟、40次盜壘成功，入選生涯唯一一次明星賽。2018年來到紅襪更是球隊贏得世界大賽冠軍的功臣之一，紐那斯面對道奇首戰代打上陣，7局下擊出三分砲幫助球隊拉開比分，讓紅襪球迷到現在仍記憶猶新。

Never forget Eduardo Nunez’s pinch-hit 3-run home run in Game 1 of the World Series pic.twitter.com/JPP50VBBpW — Baseball Bros (@BaseballBros) February 4, 2019

離開大聯盟賽場後，紐那斯去年賽季被富邦悍將網羅，不過只出賽7場比賽，繳出3成20打擊率、1轟及5分打點，隨後紐那斯因家庭因素離開台灣後，至今仍未曾出賽，紐那斯也決定卸下選手戰袍，在個人IG發文抒發心情。

「今天我懷著複雜的心情宣布退休，我獲得了這一生當中最重要的時刻，為5支大聯盟球隊效力，打了10多年我熱愛的比賽，感謝洋基、雙城、巨人、紅襪、大都會，謝謝你們讓我有實現夢想的機會，也感謝我的家人及朋友無止盡的支持，最後也謝謝球迷讓這段旅程變得如此有趣。棒球為一個來自多明尼加的孩子打開許多扇門，我遇到的每個人及到過的每個地方，以及我所學到的事物都會永遠伴隨我。今天是一個章節的結束，也是下一個篇章的開始，我非常期待開始我的下一場冒險，我希望你們能持續關注我。」