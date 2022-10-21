中共總書記習近平在二十大政治報告中提出，要推進美麗中國建設。大陸生態環境部副部長翟青表示，中共十八大提出「努力建設美麗中國」，中共十九大提出到2035年「生態環境根本好轉，美麗中國目標基本實現」，開展了一系列根本性、開創性、長遠性的工作，包括堅決向污染宣戰、實施生態保護紅線制度等措施。

翟青表示，美麗中國建設邁出重大步伐，具體體現在以下幾個方面：一是污染防治攻堅向縱深推進。堅決向污染宣戰，深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃，也就是大家都清楚的三個「十條」，全力打好藍天、碧水、淨土保衛戰，解決了一大批關係民生的突出生態環境問題。

翟青指出，2021年，大陸全國地級以上城市PM2.5的平均濃度比2015年下降了34.8％，空氣質量優良天數的比率達到了87.5％；地表水I—III類斷面比例達到84.9％，劣Ⅴ類水體比例下降到1.2％；土壤污染風險得到有效管控，全面禁止洋垃圾入境，實現固體廢物「零進口」目標。這些年來，藍天多了、水清了、土也淨了，人民群眾生態環境的獲得感幸福感安全感持續增強。

翟青指出，二是生態系統保護修復力度不斷加大。政府實施了生態保護紅線制度，建立健全以國家公園為主體的自然保護地體系。截至目前，各級各類自然保護區的面積約佔全國陸域國土面積的18％，設立了三江源、大熊貓等第一批5家國家公園。堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，實施了生物多樣性保護重大工程，300多種珍稀瀕危野生動植物野外種群數量得到恢復與增長，雲南野象旅行團北巡，「微笑天使」長江江豚頻繁亮相，藏羚羊繁衍遷徙，白洋淀鰟鮍魚等土著魚類逐漸恢復，中國生物多樣性保護取得了紮紮實實的成效。

翟青表示，三是綠色循環低碳發展邁出堅實步伐。充分發揮生態環境保護引領、優化和倒逼作用，堅持不懈推動經濟結構調整，把碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體佈局和經濟社會發展全局，以減污降碳協同增效促進經濟社會發展全面綠色轉型。

翟青指出，2021年，全大陸單位GDP二氧化碳排放量比2012年下降34.4％，煤炭在一次能源消費中的佔比從68.5％下降到56％，可再生能源開發利用規模、新能源汽車產銷量均居世界第一，綠色逐步成為高質量發展的鮮明底色。