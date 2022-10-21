在南韓有著超高人氣的女團TWICE海內外更是累積大量粉絲，近日韓國論壇上一篇名為〈TWICE建物主近況〉引發熱議，發文者表示目前該名建物主已完成完成了八間以TWICE成員名字命名的房子且已有人入住，就只差子瑜的就全數成員湊齊大功告成了。

南韓女團TWICE擁有大批粉絲，而在南韓有許多粉絲有許多瘋狂的追星行動，其中有一位粉絲早在2021年前就開始替TWICE每位成員建造一間房子，並在當時已經完成娜璉House、定延House、Momo House、Sana House、志效House、Mina House、多賢Vill和彩瑛House。

然而，值得關注的是在房子的命名上大多都是以「House（하우스）」結尾，而多賢的則是以「Vill（빌），Villa簡稱」結尾引發網友好奇，更有趣的是前面六間房的大小都差不多，但只有多賢與彩瑛的房子比較小，讓許多網友猜測並笑稱是不是因為她們年紀較小的關係。

如今八位成員的房子已經全數完工，只剩下子瑜的尚未完成仍在興建中，讓許多網友紛紛敲碗及鼓勵該名建物主「希望子瑜House完工」、「子瑜是忙內（老么）所以最後蓋嗎？哈哈哈」、「就算只有8棟也很厲害」、「太厲害了」。