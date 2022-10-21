麥當勞在早上10點半前為早餐時段，沒有販售炸雞或薯條，一名男網友分享麥當勞超暖客製化服務，由於今天是孩子的告別式，而孩子生前很愛吃麥當勞，因此前幾天特別去詢問能否讓他在早上9點前買到炸雞和薯條，而店家聽了他的狀況立即答應，讓原PO很感動，也讓2萬多位網友看到淚崩。

一名男網友今在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文分享，今天是小孩的告別式，由於孩子生前最喜歡吃麥當勞，因此他前幾天特地去麥當勞板橋雨農餐廳店詢問，能否在早上9點前就做出炸雞、雞塊和薯條讓他帶去告別式。

男網友表示，店家聽到他的請求以後，立即答應會幫忙，讓他真的非常感謝，而今天早上他也9點前拿到麥當勞的炸雞、雞塊和薯條等餐點，讓他忍不住感激地說「真的很感謝店家，願意完成祭拜小孩的爸爸的心願。」

由於麥當勞在早上10點半以前是販售早餐，因此無法買到炸雞與薯條等餐點，但為了完成這位爸爸的小心願，店家提早準備的暖心舉動，讓這篇貼文曝光不到1小時，就吸引了2萬人狂讚，不少人看完爆哭說，店家太暖了，希望原PO節哀。