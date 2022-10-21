今（21）進行九合一市長、市議員候選人號次抽籤，其中藍綠白三腳督中，無黨籍台北市長候選人黃珊珊第二個抽籤，最後黃珊珊順利抽出8號，於會後聯訪時一手比出五；一手比出三，在民眾黨市議員候選人簇擁下，高喊「8號黃珊珊，台北發發發」也笑稱因為發大財被用過了，昨天想了12個號碼的吉祥話，想到自己都笑得要死。

民進黨台北市長候選人陳時中今則抽到12號，更喊出「台北12區全挺陳時中」，媒體詢問怎麼看陳時中喊出12區都會支持他，黃珊珊回應，每個候選人都有各自解讀，每個數字都是好數字。

黃珊珊當初接下前台北市副市長鄧家基的位子成為副市長，媒體詢問鄧家基支持國民黨台北市長候選人蔣萬安，黃珊珊表示，事先就知道他會幫老同事、國民黨台北市議員秦慧珠站台，能夠體諒，在那個場合無可厚非，還是希望大家不要聯想過多，不需要把人貼標籤，鄧家基也是她20多年的老同事。

被問到是否擔心棄保效應發酵，黃珊珊強調，每個人都有自己的立場，最重要的還是候選人自己，每天都在爭取最多市民的認同，如果還是回到棄保，就是沒有把人民放在心裡，仍在忽略人民的智慧，大家不要一個事件就做不同的聯想，大部分的人民是不分顏色的。