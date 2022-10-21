消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至10月15日）初次請領失業給付人數周減1.2萬人，為21.4萬人，創下三周新低，並少於市場預期的23.3萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.225萬人，周增1250人。截至10月8日止當周持續請領失業金人數周增2.1萬人，為138.5萬人，略高於市場預估的137.8萬人。

2.全美房地產經紀商協會（NAR）公布，9月成屋銷售月減1.5%，為連續八個月下滑，經季調後年率為471萬戶，創下10年新低。與去年同期相比，9月成屋銷售下滑23.8%。隨著聯準會持續大幅升息，美國30年期固定房貸平均利率已經升破7%大關，使房市面臨放緩壓力，今年初房貨利率才不過在3%左右。

3.《華盛頓郵報》報導，全球首富馬斯克將如期於下周五（10月28日）完成以440億美元收購推特的交易，但計畫在數個月內裁掉推特近75%人力，只留下約2000多人。

4.彭博社報導，知情人士透露，為了避免中國取得部分先進新興技術，拜登政府打算祭出更多科技出口限制，這一波可能納入人工智慧（AI）軟體和量子運算技術等。一名消息人士表示，拜登政府正在擬定一項有關於「對外投資審查機制」（outbound investment review mechanism）的行政命令，將審查資金是否流向某些中國在發展的技術，如量子計算和AI。美國政府相關部門對此消息表示不予置評。

5.英國首相特拉斯（Liz Truss）宣布辭職，結束其短暫的6周任期，周四英國股債匯同步走高，富時100指數收漲0.27%，英鎊一度大漲1.06%，站上1.1337美元，英國10年期債息一度下挫15.1個基點，報3.754%。周四泛歐STOXX 600指數收漲0.26%。

6.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，通膨尚出現止歇跡象，聯準會應該繼續升息，他預期到今年底聯邦基金利率可能遠超出4%，但明年或許有空間暫停升息步伐，以觀察緊縮動作對經濟的影響。哈克認為升息不會導致美國經濟陷入衰退，明年成長率應可達到約1.5%，但目前為3.5%的失業率可能在明年升至4.5%。他並預期今年通膨率為6%，明年回落至4%，並在2024年跌至2.5%。

7.聯準會新上任的理事庫克（Lisa Cook）表示，通膨仍然高得令人無法接受，聯準會需要繼續升息。她表示，必須看到通膨數據確實回落，而非預期會回落，聯準會才算完成對抗通膨的任務。

8.受費城聯準銀行總裁哈克的談話影響，周四美國10年期指標公債殖利率尾盤報4.2346%，高於周三的4.129%，盤中一度升至4.239%，創下14年新高。

9.周四美元指數尾盤小跌0.1%，報112.86，但日圓貶破150兌一美元大關，為1990年8月以來首見，亦續創32年新低，尾盤跌0.18%，報150.18兌一美元。分析師表示，對於日本政府可能出手的預期，使日圓跌幅受限，但無法阻止日圓進一步走跌的趨勢，因為日本央行堅持超寬鬆貨幣政策，而聯準會將持續激進升息，在兩地利差持續擴大下，日圓必定承壓。英國首相特拉斯宣布辭職，周四英鎊一度漲破1.13美元大關，最高站上1.1337美元，但尾盤回跌0.5%，報1.1219美元。

10.受美元回落提振，周四紐約期金收漲0.2%，報每盎司1636.8美元。分析師表示，如果聯準會繼續升息打擊通膨，短期內金價可能面臨進一步下跌的壓力。

11.周四美國期油小漲0.5%，收在每桶85.98美元，布蘭特期油小跌0.3%，收在每桶92.38美元。知情人士透露，中國政府可能放寬檢疫隔離時間，從原本的10天縮短至7天。該消息給油價帶來支撐。