許多人看到明星的第一反應就是激動的要合照或簽名，高調的分享自己見到偶像的心情。近日伊林娛樂副董事長陳婉若飛到日本旅遊，在箱根某間餐廳用餐時，吃到一半抬頭一看，竟然看到國際巨星梁朝偉走了進來，讓身為鐵粉的她當場愣住，但她依舊保持禮貌，做出1個舉動也被網友盛讚相當得體。

陳婉若於昨(20)日晚間到日本箱根某餐廳用餐，正享受美食到一半，她一抬頭，驚見眼前的人，「梁朝偉忽然間走進來，然後定格，彼此點頭微笑。」身為鐵粉的她雖然內心激動，但仍保持禮貌，並未拿起手機拍照錄影，就這樣目送偶像背影離去，做好鐵粉的禮貌。

網友們紛紛在貼文下留言，「婉若姐好運氣」、「我以爲是長得像朝偉的服務人員，點了影片要看像不像，結果沒有？！再認真看了一次文字，天啊！太太太~lucky 了！」、「我覺得這是粉絲的禮貌！！！！」底下也有人表示梁朝偉的確很怕人打擾，認為她的這個舉動非常得宜，同時也羨慕她的好運氣。

也有舞蹈老師張勝豐也在貼文區分享自己與梁朝偉的經過，他透露在某一年的金馬獎的一個演出中，他與梁朝偉對到眼，「他的眼睛注視著我年少稚嫩的我完全無法招架」，直誇梁朝偉那雙會放電的眼神簡直有十萬伏特電力的般的強大，張勝豐也回顧當時的狀況，笑稱原來這就是影帝的魅力。