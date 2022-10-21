國民黨籍台北市議長陳錦祥22日成立競選總部，曾掀起「韓流」旋風的前高雄市長韓國瑜將站台，韓國瑜預計下午1時抵達，國民黨台北市長候選人蔣萬安1點30分抵達，兩人有望同台。蔣萬安今天說，在活動上面會跟誰同台，都非常高興。

蔣萬安表示，這段時間他都盡可能排開時間參與每一位國民黨提名市議員競選總部成立的大會，明天10月22日是黃金周，非常多議員選在這天成立競選總部，他都會積極參與這些活動，「當然在活動上面會跟誰同台，我們都非常高興」。

蔣萬安30日將啟用競總「市民基地」，媒體詢問是否找不到競總地點，才讓總後援會升格為競總。蔣萬安說，台北市12區都成立實體後援會，照這樣規畫，在10月30日舉辦一場市民集結的大會，全部集結、成立市民基地，希望大家都是台北隊，在最後30天全力衝刺，拚搏到最後一刻。

對於綠營傳出正在醞釀「棄陳保黃」，蔣萬安認為，不管棄陳保黃、棄黃保陳，都是綠白之間的算計跟考量，對他來講，就是希望所有支持者堅定的支持蔣萬安，「六六大順、台北出運」，持續深入基層了解民眾的心聲，端出符合大家期待的政策牛肉。

11月26日投票在即，中選會依照去年指引公告新冠肺炎確診者無法出門投票，被質疑此舉違憲。蔣萬安強調，投票是憲法賦予人民的權利，不容任意地剝奪，相關的政策也都朝向開放來走，相關的規定也應該適時的做調整，行政院也中選會應該要有周延的考量，提出相關的配套措施。