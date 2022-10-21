立委楊瓊瓔替台中市長盧秀燕抽中2號。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕委託立委楊瓊瓔前往抽號次。（張亦惠攝）

盧秀燕競選總部表示，「市長選3號，盧秀燕最好」，市長要繼續連任、守護台中。（盧秀燕競總提供／張亦惠台中傳真）

台中市選舉委員會今天舉行市長候選人號次抽籤作業，爭取連任的市長盧秀燕以市政為重，委託競選總幹事、立委楊瓊瓔前往抽籤，楊瓊瓔抽中3號，與上次選舉號次相同，直呼要「延續Lucky」，連任繼續守護台中。

楊瓊瓔說，市長以市政為重，主持「公設民營后里托嬰中心」開幕，因此特別委由競選總幹事楊瓊瓔委員代表抽籤，象徵「女力挺女力」合作無間，楊瓊瓔委員代表抽中3號，上屆秀燕市長號次也是3號，到場的支持者立即高喊「市長選3號，盧秀燕最好」。

楊瓊瓔指出，友善育兒是「媽媽市長」非常重視的政策，因此今天上午盧秀燕市長主持台中第27座公托、公設民營后里托嬰中心開幕典禮，也是市長從接任時的5座公托力推到27座，落實政見公托超過五倍增的最佳實證。

盧秀燕競選總部指出，市長特別委由競選總幹事楊瓊瓔代表抽籤，楊委員曾任台中市副市長，國會問政資歷超過20年，長期為台中打拚爭取中央預算，是備受肯定的台中「女力」，過4年盧秀燕市長與楊瓊瓔委員年攜手為台中打拚，「女力挺女力」合作無間。

楊瓊瓔委員表示，2018年盧秀燕市長首度參選台中市長時，就是抽得第3號，當時盧市長喊出「台中富市3」，這也是為台中經濟發展擘劃的政策方向，經過三年多的努力，台中市的經濟發展成績有目共睹，這次盧秀燕市長再抽到3號，代表盧秀燕會順利連任，會繼續守護台中，會為台中鄉親打拚不忘初衷。