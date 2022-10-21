一段美好的關係是兩人對彼此來說，是互相的存在，她們與生俱來的個性特點，會為人生大大的加分，塔羅牌老師艾菲爾在臉書運勢網站中點名5星座，摩羯女、雙子女、天秤女、 金牛女、巨蟹女當全心全意地為你付出，請好好珍惜別放手，並且在能力所及的範圍內加倍的對她們好。

▍摩羯女

再忙都會陪著你

很多男生會抱怨，女友希望陪著逛街、陪著追劇，但卻從來不會主動陪男友，讓男友心裡難免不平衡，也因為無法分享快樂，久了在興趣上跟女友失去交集，但摩羯女最大的特質就是會全心支持愛人，陪愛人做任何對方想做的事，對於摩羯女來說，看到另一半的笑容就是最大的快樂，就算自己還有工作要忙，或是有想看的劇，還是會默默地把男友的事情排在第一優先，摩羯女這樣的個性，要好好把握。

▍雙子女

暗中助你好人緣

男生在運動場上瀟灑、在好友面前活潑，但在社交場合卻容易沈默，這時候需要的就是外表亮麗、懂得待人接物的聰明女友來負責張羅，雙子座的女孩聰明伶俐，善於與人相處，會默默地幫男友打好人際關係，過節送禮不會遺漏，見長輩都是最佳助手，更棒的是雙子女孩們還相當愛家，追到要懂得惜福，不要因此而得寸進尺。

▍天秤女

不知不覺把你變成時尚男

天秤女天生有著好品味，對於時尚有自己獨特的風格，懂得如何過舒適的生活，跟天秤女在一起，會發現不知不覺間自己的衣櫃多了時髦的衣服，品味大幅提升，這就是她們的厲害，不知不覺讓男友大加分，天秤女孩們散發出的氣質吸引旁人，一不留神競爭對手就再伺機而動。

▍金牛女

讓你不再穿到皺襯衫

男生和女生有著截然不同的腦袋，男生通常喜歡看大方向，忽略小地方，導致丟三落四，而女生則心思細膩，懂得專注於小細節，讓生活井井有條，金牛女的個性細膩，辦事謹慎，跟她們在一起你不會穿到皺掉的襯衫，不會忘記跟爸媽說生日快樂，因為會留意這一切，可說是完美的伴侶，而男友要付出的則是安全感，因為金牛女通常喜歡依靠在你肩膀上，當找到一個可以信任的，金牛女就會發揮細膩的特質，讓兩人的生活沒有漏洞。

▍巨蟹女

男生出外打拼無後顧之憂

要如何看出一個在職場上拚工作的男生是單身，答案是看他的便當，如果餐餐吃外食，完全不注重健康，那就有很高的機率是單身男，這時如果交到巨蟹座的女友，會發現他截然不同，因為巨蟹女有著媽媽的特質，讓另一半的生活重回軌道，巨蟹座女會默默地幫男生準備健康飯菜、協助家中理財、找到好用的公事包和皮鞋、甚至提醒運動時間，讓男生出外打拼沒有後顧之憂。