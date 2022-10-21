國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／取自徐巧芯臉書）

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆，16日晚間赴內湖區勘災，座車三度違規迴轉、違停佔用公車停靠站、闖紅燈。陳被問警察盤查時說了什麼卻說詞反覆，國民黨台北市議員徐巧芯則還原監視器畫面，抓包陳說法不符實情。陳19日再被追問細節，竟連續8度跳針，頻頻打斷記者問話並一再重複「我不知道」、「我不清楚」，就連自己勘災當晚是否在車上，也直呼「我不知道」四個字。

陳時中19日接受媒體聯訪，強調尊重警方執法的程序，但一聽到記者詢問沒有密錄器與行車紀錄器，記者話都還沒說完，陳就立刻打斷回「這我就不清楚了」，重申這是警察的執法程序問題，不是他有沒有密錄器的問題；被問到外界質疑是否有特權，陳又急著打斷回「沒有」並連說兩次「我不知道」。

不僅如此，陳時中被問到認為自己的行車紀錄器是否可公開，也回「我不清楚耶」，並稱警察當晚到底來聊了什麼，「其實我也沒在那個地方，我也不知道」；被記者追問「內湖那個您不在車上？」陳又回「我不知道！你們在講的事情我不知道！你們什麼時候錄的或誰什麼時候錄的，我不知道！」陳當日受訪共計連8度瘋狂跳針，不斷重複「我不知道」、「我不清楚」。

針對陳時中的回應，徐巧芯19日再度在臉書開砲，強調現在的癥結點在於，所有證據都憑空消失，陳連自己人在不在車上都「不知道」，還連續跳針8次。為什麼警察攔車的時候，陳連自己有沒有在車上都不知道？如果當下陳的念頭是「我是誰？我在哪？我在幹嘛？」又是要去勘什麼災？有什麼能力勘災？他連自己人在哪都不知道，勘災要幹嘛他會知道？這點實在令人懷疑。