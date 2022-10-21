周五香港股市開高後震盪走低，目前恆生指數跌0.13%，為16259.81點。國企股(H股)小漲0.27%，為5527.12點。

美國10年期公債殖利率升至14年新高，隔夜美股三大指數連跌第2個交易日，但反映中概股的那斯達克金龍中國指數跌深反彈，終場收漲0.81%；前一日重挫7.09%。

恆生科技股指數目前幾近持平，小鵬汽車漲3.5%，漲幅最大，快手跌4.1%，表現最疲弱。

大陸地產股反彈，碧桂園漲近4%，在藍籌股中表現最佳。官媒稱中證監允許滿足特定條件的房地產企業在A股市場融資。

中國動力煤價下跌逾3%，電力股集體大漲，華能、中國電力均漲逾4%，華潤電力和信義能源漲約8%，大唐發電漲近7%，華電飆升近9%。

美國10年期指標公債殖利率漲破4.2%大關，創下14年新高，中電、煤氣、電能、長江基建等高息公用事業股全跌。

申洲下跌4.0%，稍早前一度跌逾5%，其同業安踏跌1.5%，李寧跌3.7%，因德國運動服飾品牌愛迪達（Adidas）今年第三度下修全年財測，並警告在中國市場的銷售低迷不振。中國嚴格的清零防疫政策影響客流、主要西方市場庫存大增，以及退出俄羅斯市場，使愛迪達業績受挫。