22歲越南籍鄭姓女子以讀書名義來台，她去年7月和同鄉的前男友產下1子，今年4月因9月大孩子哭鬧痛毆其頭部，發現兒子沒有氣息才趕緊送醫但仍不治。法醫解剖後發現嬰兒多處舊傷，雖鄭女否認施暴，檢方仍依家暴傷害致死罪起訴。

鄭女在2017年7月以讀書名義來台，雖居留簽證在2020年12月到期。鄭女遲至2021年3月才向移民署報到，但因為當時已經懷孕5、6個月，加上疫情影響班機不穩定，因此一直留在台灣。

鄭女去年和前男友生下兒子後，涉嫌多次以毆打方式管教孩子，導致鄭童有舊肋骨骨折併形成骨痂於雙側左側肋椎關節旁、胸部槤枷式骨折及右側4至7肋骨側面舊骨折骨枷之舊傷。鄭女今年4月在兒子僅9個月大時，僅因兒子哭鬧，在租屋處朝其頭部痛毆，導致顱骨複雜性骨折併顱內大腦實質挫傷性出血、蜘蛛網膜下腔出血等傷害。

鄭女毆打兒子後，明明看到兒子頭部、眼睛腫脹，但還是不理會他，直到兒子沒有氣息、失去生命跡象才趕緊送醫，但兒子經搶救後，仍因中樞神經衰竭、出血性休克仍回天乏術。院方通報龜山警方後，警方將其逮捕送辦。

檢、警偵訊時，鄭女坦承是主要照顧者，但否認施暴，對於傷勢皆稱是兒子自己跌倒、不清楚等。法醫解剖也發現鄭嬰身上多處陳舊傷，檢方依家暴傷害致死罪起訴。

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