今(21)日上午進行九合一選舉候選人號次抽籤，國民黨立委洪孟楷在臉書提及這次選戰號次的神秘密碼。洪表示，基隆市長參選人謝國樑抽到1號、桃園市長參選人張善政抽到1號、欲爭取連任的新北市長侯友宜抽到2號、台北市長參選人蔣萬安抽到6號，合起來剛好是今年投票日1126，讓洪孟楷直呼「真的滿巧的」。

洪孟楷在臉書撰寫「1126 北北基桃投1126，讓友善國安全壘打！這是選戰號次的神秘密碼！」一文。他指出，今日候選人抽號次，每個人也都依照自己獲得的號碼大想吉祥話和連結，為的就是讓選民加深印象！而本次選戰關鍵就是北北基桃，藍營選戰四位號次加起來剛好是今年投票日11月26日，「1126投1126，北北基桃全壘打、讓友善國安連線共同為大家打拚！」

洪孟楷解釋，謝國樑抽到1號、張善政抽到1號、侯友宜抽到2號、蔣萬安抽到6號，合起來剛好是今年投票日1126，「真的滿巧的」。洪孟楷認為，北北基桃加起來近千萬的國人，過去八年如果覺得城市發展不如預期，其實很大部分是四個城市分別都是不同黨派首長，在溝通跟合作上總是有疙瘩，若1126之後能由友善國安連線來服務，相信交通、建設、教育、觀光、文化、城市發展等面向都能夠合作，這將會是四個城市的重大突破契機！

最後，洪孟楷表示，抽號次只是一天，重點是接下來36天要怎麼樣讓選民更加認同，鞏固優勢、拉大差距，這是所有候選人都該做的事，回歸理性選戰本身，讓選民認同，這才是期待看到的高規格選戰。