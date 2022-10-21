九合一選舉即將到來，橋頭地檢署積極查賄，查獲高雄市仁武區余姓鄰長涉嫌金錢賄絡選民要求投票支持某里長候選人、梓官區歐姓里長候選人夫妻涉嫌贈送里民水果禮盒要求投票支持及旗山區龔姓里長候選人涉嫌贈送選民白米要求投票支持，檢方依違反公職人員選罷法通知嫌疑人到案，訊後將余嫌、歐嫌聲請羈押禁見、龔嫌3萬元交保。

橋頭地檢署檢方於10月11日指揮法務部調查局高雄市調查處及高雄市仁武警分局偵辦高雄市仁武區余姓鄰長涉嫌違反公職人員選舉罷免法，經通知相關涉案人到案，檢察官訊問後認被告余嫌涉嫌以每票新台幣2000元代價向林姓選民等人要求投票支持某里長候選人，其犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，於是向法院聲請羈押禁見，經法院審理後認被告無羈押之必要諭知駁回，檢察官已對此裁定提出抗告。

另檢察官於10月18日指揮法務部調查局高雄市調查處及高雄市岡山警分局偵辦高雄市梓官區歐姓里長候選人及其歐姓丈夫涉嫌違反公職人員選舉罷免法，經執行搜索並通知相關涉案人到案，檢方訊問後認被告歐姓里長候選人夫妻涉嫌以贈送價值約600至800元的水果禮盒向楊姓選民等人要求投票支持，其犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，於是向法院聲請羈押禁見，經法院審理後認被告歐姓里長候選人夫妻雖犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知歐姓里長候選人15萬元交保，其丈夫歐嫌10萬元交保。

此外，檢察官於10月19日指揮法務部調查局高雄市調查處及高雄市旗山警分局偵辦高雄市旗山區龔姓里長候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，經通知相關涉案人到案，檢方訊問後認被告龔嫌涉嫌以贈送1公斤白米方式向劉姓選民等人要求投票支持，其犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知3萬元交保。