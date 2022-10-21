民進黨台北市長候選人陳時中今號次抽籤抽到12號，代表「台北12區全挺陳時中」，文宣戰力一向走在前面的民進黨，已經火速在陳時中LINE帳號製作與陳時中的「⑫同框照」，邀請民眾一起換上同框照頭貼，不到兩小時，近10000名好友與阿中互動、加油，點擊次數15000次，更製作了近3000張同框照。

陳時中競選總部總幹事吳思瑤表示，「時中，就是時鐘，12就是陳時中的數字。」台北12行政區，陳時中一定把每一區都顧好，一天12時辰，陳時中會每分鐘都把事做好，一年12個月，陳時中為市民從年頭拚到年尾！吳思瑤也號召無論12區、12生肖、12星座，都一起來挺陳時中。

此外，陳時中的FB、Twitter、IG及LINE等社群媒體，都在第一時間換上號次「12」視覺，並在IG發布「把事做好、台北更好」特效濾鏡，而陳時中LINE帳號也可以製作與陳時中的「⑫同框照」，邀請民眾一起換上同框照頭貼、支持12號陳時中，一起讓台北更好，台灣共好。