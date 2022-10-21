竹北市長候選人林為洲抽到4號。（林為洲團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北議員候選人蔡志環也抽到4號，形成竹北戰區4號連線。（羅浚濱攝）

九合一選戰21日展開號次抽籤，新竹縣國民黨抽籤與4號特別有緣，堪稱是國民黨幸運數字。力拚連任的新竹縣長楊文科率先抽得4號，緊接著竹北市長候選人林為洲也抽到4號，還開玩笑自稱是城4管理員，其餘所有議員選區只要有4人以上競爭的，國民黨全數抽到4號，鄉鎮首長則有關西劉德樑以及寶山邱振瑋。

此次新竹縣選戰國民黨抽籤籤運超旺，從楊文科率先「被」抽到4號以外，林為洲也取得4號，同樣縣議員1號選區竹北的蔡志環抽到4號，形成竹北戰區4號連線、勢在必得的態勢。自稱城市管理員的林為洲還開玩笑表示自己是城4管理員。

縣議員1選區共有22人競爭，抽籤到最後僅剩3張籤時，倒數第3個上場抽籤的蔡志環一抽出4號籤，與楊文科同號，讓她又驚又喜。第8選區的上官秋燕抽得4號後，開心得衝去找楊文科報喜：「縣長，我跟你同號！」

接著縣議員第2選區抽籤，由齊占翔抽得4號，其餘所有選區只要超過4人競爭的，均抽到4號籤，包括第3選區現任議長張鎮榮、第8選區上官秋燕。鄉鎮首長除了湖口吳淑君未抽到4號之外，其餘競爭人數達4人的寶山及關西，分別由邱振瑋及劉德樑抽中4號。