《Gran Saga：格蘭騎士團》是前《七騎士》團隊組成的韓國工作室NPIXEL所開發的人氣手遊，以壯闊的世界觀、沉浸式的劇情及壯麗的畫面表現為其特徵，團隊更以製作出「有史以來最高境界的品質」為遊戲研發目標。製作陣容中，美術邀請國際級日本知名藝術家天野喜孝，音樂則請到世界上最著名的遊戲作曲家下村陽子，配音則任用了80位以上的頂級聲優，而做為體現「聘請各領域中萬中選一的名人」之理念，從插畫、主題曲到聯動PV，皆以一時之選為目標。

日本知名作曲家下村陽子擔綱總音樂製作人 力臻完美不惜遠赴捷克錄製遊戲配樂BGM

《Gran Saga：格蘭騎士團》遊戲音樂由日本知名作曲家下村陽子負責製作，共創作出50首以上的樂曲。為譜寫出符合厚實劇情及精美畫面表現的壯大音樂，不惜遠赴捷克的德弗札克廳，聘請大型交響樂團現場演奏，並全數在當地收錄完成。官方將陸續更新遊戲配樂BGM於官方YouTube頻道上，玩家可前往欣賞相關曲目，亦可透過遊戲中騎士團會館內的音樂廳裝置，聆賞所有的遊戲配樂BGM。

《Gran Saga：格蘭騎士團》日本知名作曲家下村陽子，力臻完美不惜遠赴捷克錄製遊戲配樂BGM。(圖/業者提供)

透過遊戲中騎士團會館內的音樂廳裝置，可聆賞《Gran Saga：格蘭騎士團》所有遊戲配樂BGM。(圖/業者提供)

《Gran Saga：格蘭騎士團》原聲帶中曲目Home Sweet Home，令人神往的歲月靜好。(圖/業者提供)

《Gran Saga：格蘭騎士團》遊戲原聲帶曲目Springing Energy，展現史詩般瑰麗壯闊的氣勢。(圖/業者提供)

日、韓遊戲主題曲 演唱風格迥異卻各具特色

遊戲主題曲旋律亦為下村陽子所創作，韓版由韓團少女時代隊長太妍演唱，日版則由日籍歌手KOKIA演繹，一為氣勢磅礡、一則溫柔堅定，各具特色。其中日版主題曲「命の物語」更是出自下村陽個人子對歌手KOKIA的喜愛，懷抱著「總有一天自己的曲子能請她演唱」的強烈期望而出現契機的。而《Gran Saga：格蘭騎士團》即將推出繁體中文版，許多玩家都在官方社群平台詢問是否會有中文主題曲，官方則是耐人尋味地表示「敬請期待後續最新消息」。

《Gran Saga》韓版遊戲主題曲「Ahead of Destiny」由韓國女星太妍演唱。(圖/業者提供)

《Gran Saga》日版遊戲主題曲「命の物語」由日本歌手KOKIA演唱。(圖/業者提供)

《進擊的巨人》梶裕貴 搭檔《鬼滅之刃》鬼頭明里 出演男女主角聲優

《Gran Saga：格蘭騎士團》透過聽覺，將沉浸式劇情的渲染力大大提升，除傾心打造的BGM外，同時聘請日本龐大頂級聲優陣容進行配音，將全角色對話真實互動結合。男主拉爾森由知名聲優梶裕貴出演，其代表作是《進擊的巨人》艾連‧葉卡，擅長熱血、少年、青年聲線的他，是完美演出拉爾森有強烈正義感與天生溫柔個性的不二人選；而身陷失憶謎團的女主賽莉雅德則由鬼頭明里擔綱，她最為人熟知代表作是《鬼滅之刃》禰豆子。鬼頭明里以能夠讓玩家感受到賽莉雅德對失去記憶的恐懼，同時也能看到她意志強大一面的演技來進行演繹。主要人物聲優出演名單如下：拉爾森：梶裕貴、賽莉雅德：鬼頭明里、庫伊：悠木碧、卡特：諏訪部順一、娜瑪麗：沢城みゆき、威因：安元洋貴、璐：桃井はるこ、里昂：花江夏樹，包含其他角色出演聲優總共80名以上。

《Gran Saga：格蘭騎士團》遊戲配音由80位以上日本頂級聲優共同出演。(圖/業者提供)

事前預約福利狂放送 限量時裝虛寶、iPhone14P Pro快來搶！

《Gran Saga：格蘭騎士團》事前預約熱烈進行中，依照事前預約頁面說明完成預約的玩家，將可獲得限量專屬時裝「格蘭年華」、豐富虛寶、還有機會抽最新iPhone14 Pro、Apple Watch 8、PS5、Switch Lite、Steam Deck等豪華實體大獎！

《Gran Saga：格蘭騎士團》事前預約熱烈進行中，參與玩家還有機會把iPhone14 Pro抱回家。(圖/業者提供)