大陸觀察者網21日報導，針對大陸中遠海運收購德國第一大港漢堡港Tollerort貨櫃碼頭35％股份一事，德國聯邦政府內部爭論不休，至今懸而未決。德國NDR廣播電台當地時間20日引述消息稱，聯邦經濟部正在審查這一收購案，並計畫將該議題提上聯邦內閣會議議程，以便最終否決。但聯邦總理府則站在德國企業界一邊，總理蕭茲已指示相關部門起草一份妥協方案，有意推動收購案在10月底完成。

談到政府內部的反對者時，德國漢堡港務集團發言人直言，這筆簡單的投資交易被政治化了。他警告稱，如果交易失敗，漢堡港將在吸引企業方面處於劣勢，屆時「我們的競爭對手將非常高興」。

報導引述消息稱，德國經濟部長哈貝克（綠黨）堅決反對中遠海運收購Tollerort貨櫃碼頭35％股份，他已經牽頭包括經濟部在內的6個聯邦政府部門對這筆收購案發出警告。早在9月份，哈貝克就放言反對，還聲稱德國將降低對中國原材料、電池、半導體的依賴，且在與華貿易往來上「不再天真」。

目前，德國聯邦經濟部已經展開投資審查程序，同時試圖將該議題提上聯邦內閣會議的議程，以便就收購案做出正式反對決定。

另據美國Politico新聞網歐洲版（Politico EU）報導，歐盟執委會也對這筆交易持懷疑態度，但執委會「出於保密原因」拒絕就此置評。

不過，在有關是否允許中遠海運入股漢堡港Tollerort貨櫃碼頭的問題上，德國總理蕭茲持相反意見：不同於哈貝克和經濟部，他選擇站在德國企業界一邊。

據NDR報導，蕭茲不同意在聯邦內閣會議討論中遠海運收購一事，並已經指示相關部門起草一份妥協方案，從而推動收購案在10月底完成。

值得一提的是，10月底是中遠海運和漢堡港就收購案達成的最後期限。相關法律規定，如果政府未能在截止日期結束前通過禁止交易或延長期限的決議，該交易在法律上被視為自動完成。

Politico提到，有消息稱蕭茲計畫於11月初訪華。此外，蕭茲在上台前擔任了7年之久的漢堡市長，在此期間一直支持漢堡市發展對華貿易。不過，聯邦總理府表示，考慮到中遠海運收購案「涉及商業機密」，不會對正在進行的投資審查程序發表評論。

2021年9月，德國漢堡港務集團「漢堡港口與物流公司（HHLA）」宣布，中遠海運港口將獲得漢堡港Tollerort貨櫃碼頭35％的權益，作價為6500萬歐元。中遠海運表示，預期交易事項將為公司創造新的增長點，並繼續為全球各航運公司提供優質的供應鏈服務。

早在聯邦政府有意否決收購案的消息傳出時，漢堡港務集團高管就發出警告：「拒絕中國人，不僅對港口而且對德國都或將是一場災難。」

漢堡港口與物流公司（HHLA）發言人海姆斯（Hans-Jörg Heims）接受Politico採訪時指出，他認為這筆簡單的投資交易被政治化了，並重申，中企並非收購港口本身，而是投資營運港口碼頭的一家公司。

他透露，盡管多個聯邦政府部門持反對意見，但其中的國防部和交通部並沒有正式否決此交易。

談到政府內部的反對者時，海姆斯直言，「他們在追求象徵性的政治」，而企業卻擔心依賴這一交易的數百個工作崗位。他還警告稱，如果交易失敗，漢堡港將在吸引企業方面處於劣勢，屆時「我們的競爭對手荷蘭鹿特丹港和比利時安特衛普港將非常高興」。

鹿特丹港和安特衛普港是歐洲重要的樞紐港，而中遠海運此前已收購這兩個港口的部分股份。

其實，早在梅克爾政府時期，德國政府便一直敦促德企減少對中國市場的依賴。近幾個月來，現任德國官員向嚴重依賴中國市場的德國企業「發出明確訊號」，多次揚言制定新的對華貿易政策。

就中遠海運收購案遇阻一事，中國外交部發言人毛寧此前回應稱，德國是貿易大國，深度參與經濟全球化和國際分工，有責任有義務維護全球產供鏈的穩定。希望德方能恪守開放市場公平競爭的原則，客觀理性地看待中國投資，為中國企業提供公平、開放、非歧視的市場環境，不要將正常的經貿合作政治化，更不要以國家安全為由搞保護主義。