以無黨籍參選爭取連任的新北市議員陳科名，今天號次抽籤抽到13號，他以13的諧音「一生」，宣示一生懸命為新莊；另外他也不忘替民進黨新北市長候選人林佳龍宣傳，顯示就算脫黨參選，仍心繫民進黨。

陳科名今天抽到13號後，在個人臉書粉專發文，「一生（13）懸命為新莊・新北佳龍 1 定贏！」以13的諧音一生宣示爭取連任的決心，另外也不忘放上民進黨新北市長候選人林佳龍的號次1，替他宣傳。

陳科名本屆因為堅持參選，遭民進黨開除黨籍處份，讓他的處境顯得較為艱難，因此他在抽到號次後，也在臉書粉專上表示，需要新莊鄉親「一人拉一票，票票都重要，千萬別分票，唯一票投陳科名」，他也會在接下來的選戰裡走得更有信心也更加堅定。

為了破除地方上「他已經不是民進黨」的耳語，陳科名在臉書上也放上他與林佳龍合體的照片，不忘替其宣傳，期望2人都能順利當選，也在宣示就算脫黨參選，但仍心繫民進黨。