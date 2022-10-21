漢翔(2634)9月受高教機挹注，營收年增50％，民機業務仍在成長軌跡上，加上第四季營收有望隨高教機交機進度，單季營收持續上揚，2023年高教機交機數量將攀升至17架，持續推升漢翔營運成長。

漢翔前三季營收212.84億元、年增30.43％，軍用業務上，高教機排定於今年交機8架，上半年及第三季如預期交機2、3架後，預計第四季還會交機3架，帶動營運往上提升。至於初教機計畫，因為國防預算的排擠，預計遞延到明年開始簽約。

隨著全球旅遊復甦，波音、IATA都預期2023年全球旅運明顯恢復成長，帶動航太零組件需求。而引擎恢復比機體強勁，民用引擎恢復至疫情前的7成、機體的單走道也恢復7成、商務客機已恢復9成。民用業務預計要2023到2024年稼動率可達滿載。

漢翔也從2019年開始，連續三年獲評選為加拿大龐巴迪航太公司鑽石供應商。龐巴迪為跨國性交通運輸設備集團，為全球第三大民用飛機製造商，重要性僅次於空中巴士及波音。該公司自2018年，每年11月舉辦鑽石供應商評比活動，鑽石供應商身份有效期限為一年，每年年底需重新申請參加評比，其評比準則包含產品績效、整體競爭力兩大構面。

漢翔自開始參與CL300系列是公司成立初期接的大型民用飛機專案，為8人座商務噴射客機，採取國際分工合作、風險分攤方式，執行研究開發工作，漢翔承製後機身及機腹整流罩的研發認證及生產，雙方合作至今已逾20年，漢翔本次獲選鑽石供應商的產品為商務客機之後機身、垂直尾翼、水平尾翼、昇降舵及方向舵等主結構組件，藉由鑽石供應商的頒發，深化雙方的合作夥伴關係。