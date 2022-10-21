拜登政府日前對大陸半導體禁令再度升級，外媒報導，知情人士透露，蘋果暫停使用長江存儲記憶體晶片計畫，因此長江存儲向大陸官方求救，示警該公司恐陷入危機，而另一家壁仞科技推出首款通用繪圖處理器（GPU），委託台積電7奈米製程代工，如今在美方禁令打壓下，雙方合作可能被迫中斷。對此，長江存儲21日否認參與大陸工信部召開的緊急會議。

外媒報導，大陸工信部過去幾天召集長江存儲和超級電腦公司中科曙光等半導體高層，進行閉門會議，評估美國晶片限制措施造成的衝擊及因應對策。消息人士指出，工信部官員認為未來發展充滿不確定性，但強調大陸境內市場需求充沛，讓受影響企業可持續營運。

在這場閉門會議中，多數與會人員憂心表示，美國空前的禁令將重創大陸半導體產業，未來晶片自主化（自家研發生產）向前推進將阻礙重重。

報導指出，一位知情人士披露，長江存儲向工信部求救，示警該公司恐陷入危機。另一家壁仞科技於8月推出首款通用繪圖處理器（GPU），創下全球運算力新紀錄，這款晶片採用台積電7奈米製程製造，一旦量產將大幅提升大陸高階晶片的自給率，如今在美禁令打壓下，台積電可能被迫停止與壁仞合作，而大陸沒有一家公司可提供與台積電一樣的先進技術。

對於外媒報導，長江存儲21日否認參與大陸工信部召開討論美制裁影響的緊急會議；壁仞科技對於外界傳聞也不予置評，僅稱公司一切營運正常。

拜登政府日前對大陸半導體禁令再升級，限制美國先進晶片和晶片製造設備出口，主要為阻止大陸科技和軍事發展。

專家指出，美方新措施帶來廣泛的衝擊，減緩中國發展本土晶片產業，與涉及軍事武器、人工智慧、資料中心和許多由超級電腦和高階晶片驅動領域的商業和國家研究的推動。