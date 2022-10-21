國軍面對近年來共軍海空機艦侵擾，目前正積極生產各型制空極制海飛彈，全面實施機動發射，以防範固定飛彈發射陣地容易遭敵反制的缺點，但飛彈機動發射車組未來勢必也成為敵潛伏特工部隊的重要目標，因此如何保護飛彈發射車組能順利達成攻擊任務，也成為海軍訓練重點。

海鋒大隊機彈車在陸戰99旅和花蓮憲兵隊等單位組成戒護兵力隨同下，往戰術位置前進。(軍聞社提供)

為此海軍昨(20日)特別在花東地區，舉行「111-2聯合截擊作戰計畫演練」，由海鋒大隊機彈車在陸戰99旅和花蓮憲兵隊等單位組成戒護兵力隨同下，往戰術位置前進，透過攻擊軍模擬敵特攻人員無預警襲擾狀況應處，驗證官兵臨戰應變效能；此外，官兵更操作銳鳶無人機實施空中偵察與戒護，遂行情報蒐集與掌握，展現不對稱作戰能量。

陸戰99旅車裝20機砲、40榴彈槍及花蓮憲兵隊等兵，在發射車組周遭進行火力戒護。(軍聞社提供)

根據軍媒《青年日報》及《軍聞社》報導，演練項目為假想海鋒大隊機動飛彈發射車組在陸戰99旅車裝20機砲、40榴彈槍及花蓮憲兵隊等兵、火力戒護下，行駛於花東海岸公路，往戰術位置前進。銳鳶無人機更起飛前往戰術位置進行偵察與戒護，將前方敵情適時回報，以利機動任務遂行。

銳鳶無人機更起飛前往戰術位置進行偵察與戒護，將前方敵情適時回報，以利機動任務遂行。(軍聞社提供)

但當車隊即將挺進戰術位置，由海軍陸戰隊特勤中隊所擔任的攻擊軍，立即駕駛民用車輛阻攔車隊前進，模擬敵特攻人員企圖摧毀我軍機動飛彈發射車。

陸戰隊戰鬥支援大隊通電中隊，立即架設 ICS 通信指管系統設備，迅速恢復通信構聯。(軍聞社提供)

敵方特工人員立刻施放煙霧彈，由原先埋伏於道路一側的特勤中隊官兵前企圖挾持機彈車，同時破壞通信指管系統，意圖切斷我軍上對下通信構聯；兩軍對峙過程中，戒護兵力迅速運用車裝 20 機砲及40榴彈槍對襲擾之敵予以反擊，展現官兵迅速應處能力。

這時身為防衛部隊的海軍陸戰隊戰鬥支援大隊通電中隊，立即架設 ICS 通信指管系統設備，迅速恢復通信構聯，順利支援機彈車恢復指管系統，使強大火力得以發揚，遂行捍衛國土安全重任。

海軍表示，聯合截擊作戰計畫演練置重點於海軍陸岸單位戰術作為演練，同時驗證海軍陸戰隊等單位相互支援能力，發揮聯合作戰之效益，同時藉由實兵、實車、實裝方式進入戰術位置，配合無預警狀況應處，深化官兵戰場經營，藉此厚植國軍地對海反艦作戰能力，打造戍衛海疆的堅實屏障。