櫃買中心表示，為使有意願進入資本市場之創新企業更加認識「戰略新板」及「創櫃板」，櫃買中心於10月20日與安侯建業聯合會計師事務所及第一金證券共同舉辦「戰略新板宣導會」，吸引近40位公司負責人及高階主管與會，場面相當熱絡。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心所建構之多層次市場架構已協助超過2,300家公司進入資本市場，去（110）年7月推出之「戰略新板」，以六大核心戰略產業為目標掛牌企業，提供企業另一籌資管道新選擇，讓創新企業得採併送辦理申報簡易公開發行方式，縮短前置作業準備時程，提早進入資本市場。

戰略新板開板迄今，累計已有17家公司申請登錄戰略新板，其中4家已申請上櫃；而「創櫃板」則藉由提供未公開發行之新創企業多面向之輔導機制，給予創櫃板公司最直接之資源，協助新創企業打下競爭力基礎。櫃買中心未來將持續營造有利公司發展的良好市場環境，讓更多具發展潛力的中小企業及創新企業能順利於資本市場籌資。

安侯建業執行長吳麟表示，創新企業可進一步思考透過資本市場來發展業務，為公司永續經營獲得長期且穩定的融資渠道；本次宣導會期盼能在疫情逐漸趨緩之際，藉由創新企業的群聚效益，為資本市場注入新動能。

第一金證券副總經理羅森和表示，臺灣資本市場具備完善的法規與制度，與鄰近其他國家相較，不論在市場本益比及流動性均相對優於其他國家。在上櫃審查作業方面，審查流程透明且快速，有利於企業整體營運規劃；而近年櫃買中心更推出戰略新板，讓不同產業及規模之企業，都能順利進入資本市場。

本次宣導會共有五個主題，首先由倍力資訊以自身經驗，分享藉由登錄興櫃戰略新板成功申請上櫃之歷程，接著由第一金證券分享「成功邁向台灣資本市場之路」及安侯建業分享「IPO前組織重組應注意事項」，櫃買中心再說明「戰略新板」及「創櫃板」準備及審查流程。藉由各面向不同觀點切入，讓有意進入資本市場之公司可以提早因應準備，與會人員也把握面對面交流機會，於會後就申請「戰略新板」及「創櫃板」細節及準備時程等事項進一步交換意見，期待未來有更多優質企業進入櫃買市場，為我國資本市場注入新動能。