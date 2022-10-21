香港藝人鄭裕玲出道逾45年，是集影后、視后於一身的「雙料影后」，在演藝圈地位無人能撼動，如今拋出震撼彈，疑似不再和合作多年的TVB電視台續約，是否就此告別電視圈，格外引發網友關注。

鄭裕玲不僅是金馬影后，身為香港主持界一姐的她，更是眾多頒獎典禮第一首選的主持人，演藝圈成績相當輝煌，根據港媒報導，傳出長年為TVB效力年的她，約滿後不再續約，有意結束長達38年的合作關係，而她放下電視台主持工作後，會投入新東家還是另有人生規劃，格外引發網友關注，對此傳聞本人和電視台皆未做出回應。

鄭裕玲與小7歲的歌手呂方交往16年分手。(中時資料照)

鄭裕玲進入演藝圈時，外貌並非出眾，但懂得把握機會的她，成為無線五大花旦之一，與周潤發合演電視劇《網中人》更是大獲好評，成為她的代表作之一，接著還接連奪下台灣金馬獎、香港電影金像獎最佳女主角獎項，成為雙料影后，甚至在黛安娜王妃訪港時，成為演藝界唯一獲邀代表。不過演藝事業處於顛峰之際，選擇淡出螢光幕，重返演藝圈便轉往主持界發展，穩健台風加上口齒伶俐，讓她有著「金牌司儀」的美名。

不過鄭裕玲的感情路不像演藝事業順遂，先是和甘國亮相戀十年，未料分手後撕破臉互揭瘡疤，接著與小7歲的歌手呂方相戀，當時傳出強勢要求男方退居幕後讓她包養，呂方因此成為名副其實的「軟飯男」，但交往期間不時鬧出緋聞，讓她決定狠斬16年戀情，沒想到呂方竟對媒體放話「16年感情根本在坐牢」，導致關係徹底決裂，分手後她便單身至今，外傳身價破億的她，獨自住在淺水灣曼克頓大廈豪宅，生活過得相當愜意。