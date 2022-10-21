邱浡洧繪製的《台江內海古地圖(貓市民版)》，重回400年前歷史場景。(曹婷婷攝)

邱浡洧繪製的《台江內海古地圖(貓市民版)》，重回400年前歷史場景。(曹婷婷攝)

452隻貓咪化身海盜、市井小民等，呈現台灣庶民的生活樣貌

台南市政府2024年將盛大舉辦「台南400年」活動，民間人士也發揮創意參一腳！邱浡洧連續33天繪製，完成《台江內海古地圖(貓市民版)》，以400年前台江內海為舞台，完整描繪當時建築、地形地貌，更將喵星人擬人化，452隻貓咪化身海盜、市井小民等，呈現台灣庶民的生活樣貌，以童趣角度帶領大家穿梭到400年前歷史現場，認識這塊土地歷史。

1624年荷蘭東印度公司於台南修築熱蘭遮城，作為國際貿易據點，台灣自此成為連結世界的窗口，台南400年活動即以此為發想，預計後年將有台灣燈會等一系列活動在台南登場。

呼應台南市政府訂於2024年為台灣進入世界版圖的400周年，寶島漫步文創業者邱浡洧翻找資料考據長達53天，參照康熙時代（約1684年左右）老地圖二創，將400年前台江內海建築、區域、地形地貌完整描繪出來，包括普羅民遮城、熱蘭遮城都在地圖上現蹤，並發想一個以貓咪為主角的海盜故事，完成《貓咪海盜團》繪本，而台江內海即是繪本故事發生的舞台，也是400年來成就台南的故事現場地圖。

他說，繪本帶大家穿梭到400年前、魏德聖導演所描述的「台灣三部曲」歷史現場，在大航海時代，這塊土地上演許多驚心動魄的歷史場景，為了讓民眾都能以更輕鬆的是視角來認識400年前的這片土地歷史，他以喵星人當作主角，地圖上有452隻完全不同的貓咪，各自在大航海時代，展開一場場冒險旅程。

邱浡洧表示，地圖中的喵星人都呼應歷史，他事先經過一番蒐集及考證，不像平常創作時天馬行空，所以452位貓市民，沒有一個角色重複，且都在台江內海地圖扮演各自的角色。巨幅《台江內海古地圖(貓市民版)》近期在赤崁樓旁的赤崁街5號伴手你選品店現身，相當醒目吸睛。