9合1大選苗栗縣長候選人號次抽籤21日上午在縣府中正堂舉行，由苗栗縣選委會代理主委陳斌山主持，共有5人登記參選，結果無黨籍候選人鍾東錦抽中1號、國民黨候選人謝福弘2號、3號為無黨籍候選人吳盛聖、4號民進黨候選人徐定禎，5號則是時代力量候選人宋國鼎。
縣選委會的候選人號次抽籤，21日上午在縣府中正堂舉行，包括了5名縣長候選人及72名縣議員，中正堂前一早就湧入大批各候選人的支持者，大聲替自己支持的候選人加油打氣。
號次抽籤首先上場的是縣長候選人部分，抽籤順序是按照登記時間依序排下，首先抽籤的的時力候選人宋國鼎、接著是民進黨的徐定禎、國民黨謝福弘、無黨籍的吳盛聖及鍾東錦。
結果宋國鼎首先抽到5號，謝福弘抽中2號，台下支持者大喊「縣長選2號，幸福來報到」，號碼與訴求完美貼合，口號朗朗上口，讓競選團隊直呼抽到了好兆頭。
徐定禎抽到4號，當場亮出事先製作的口號布條「勢如破竹，翻轉苗栗」徐定禎稍後走出會場立刻與在場苗栗隊成員一同喊出「集中選票，4如破竹！」「投給會做4的徐定禎，4在必得！」隨後與競選團隊陪同下展開車隊掃街。
最後上台抽籤的鍾東錦，因已知是抽中1號，幕僚立即遞上事先準備好的口號標語「1起打贏苗栗這1仗」台下支持者大聲歡呼「苗栗願景，前程似錦！」。
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