澎湃新聞21日報導，中共二十大新聞中心20日晚舉行第五場集體採訪，中央金融系統代表團新聞發言人，中國人民銀行副行長兼國家外匯管理局局長潘功勝指出，人民幣在國際貨幣基金特別提款權貨幣籃子權重居第三。全世界80多個國家和經濟體將人民幣納入儲備貨幣。

過去10年金融事業重大成就主要體現在幾個方面。

第一個方面，金融支持實體經濟質效大幅度提升。持續推進金融供給側結構性改革，中國已經形成了種類齊全、競爭充分的金融市場體系、金融機構體系和金融產品體系，覆蓋了信貸、保險、債券、股票、外匯等領域，金融服務的品質、效率、普惠性大幅提升。

從貨幣金融環境看，中國是近年來少數堅持實施常態化貨幣政策的主要經濟體。穩健的貨幣政策為穩增長、穩物價、穩就業、穩國際收支創造了良好的金融環境。

從推動高品質發展的角度看，金融結構明顯優化，有力地支持了脫貧攻堅、小微企業、科技創新、綠色發展、鄉村振興、製造業強國等國家重大戰略、經濟社會發展的重點領域和薄弱環節。

第二個方面，防範化解金融風險取得重要成果。金融領域一批凸出的風險點得到有效處置，金融風險整體收斂，金融體系總體穩健。銀行業、保險業、證券業健康發展，股票市場、債券市場、外匯市場運行總體穩健。

第三個方面，體現在中國金融業的改革開放持續深化。持續優化金融體系，完善現代金融企業制度，發展多層次資本市場，健全金融監管體制，提升市場化法治化的水準。堅持自主、有序、平等、安全的方針，穩妥推進金融業高水準雙向開放。通過改革開放，中國金融治理體系和治理能力現代化水準大幅提升。

第四個方面，表現在中國金融業的國際競爭力和影響力大幅提升。目前，中國銀行業資產總規模位居全球第一，股票、債券、保險的規模位於全球第二，外匯儲備規模連續17年位居全球第一。在綠色金融、普惠金融、數位金融方面走在世界的前列。人民幣國際地位也大幅提升，在國際貨幣基金特別提款權貨幣籃子中的權重，人民幣已位居第三。全世界80多個國家和經濟體將人民幣納入儲備貨幣。