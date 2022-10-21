「新北歡樂耶誕城」今年與迪士尼合作，新北市長侯友宜與米奇拍照，因選舉號次抽中2號，開心比出2手勢。（陳慰慈攝）

市民廣場的耶誕樹目前已在布置中，今年與迪士尼合作，打造雪白之城。（陳慰慈攝）

邁入12年的「新北歡樂耶誕城」今舉辦記者會，宣布11月11日開城，其中《冰雪奇緣》中的雪寶角色將登上地標耶誕樹，12月17至18日更與德國經濟辦事處合作舉辦「德國耶誕市集」。此外，今年更首度推出「冰屋戲雪池」，屋內控制在零度下，歡迎民眾帶上相機、穿好雪衣前來戲雪，活動至明年1月2日。

新北市長侯友宜出席記者會表示，今年新北歡樂耶誕城延伸至府中商圈，活動主題集結Disney＋六大超人氣品牌陣容，包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR、星際大戰，孩子們的最愛的米奇、米妮、雪寶、巴斯光年等也都來了，在這樣的氛圍下，我們用極光之地以及雪花片片的方式，搭配8條最美麗、最熱門的打卡隧道，營造濃濃耶誕氛圍。

此外，德國的耶誕市集會也會原汁原味搬到市民廣場，府中商圈也新增一個主燈區，雙主燈的帶動底下也迎來了北極熊的參與，期待這一次的歡樂耶誕城能讓大家在疫情後有一個溫馨、快樂的時光。

觀旅局進一步說明，今年光雕投影主題結合Disney＋六大品牌主題，由來自新加坡的光雕技術團隊打造Disney＋主題3D雷射光雕投影秀。此外，今年也首次將「北極光」搬進新北耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，結合市府北面牆面妝點的冰晶雪花，每場光雕秀播映後更有夢幻的雪花紛飛，彷彿踏入冬季的奇幻之境，帶給國內外民眾全新的體驗和視覺震撼！

城燈範圍則度延伸至府中，其中新板燈區範圍包含市民廣場、站前廣場、萬坪公園，府中燈區則位於府中商圈，雙主燈區點亮新北。而深受大小朋友喜愛的雪寶，將登上最受歡迎的地標耶誕樹，廣場則以北歐雪國為主題的市集裝飾著各種耶誕元素及燈飾，營造浪漫溫馨的冬季氛圍，搭配周邊繽紛多彩的燈飾，點綴新北最燦爛浪漫的夜晚，市民廣場搖身一變成為浪漫感滿點的「雪白之城」。

萬坪公園燈區推出《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等期間限定的皮克斯經典場景及角色裝置，絕對是大小朋友最愛的打卡點，包含「腦筋樂悠悠」、「玩具與你賀耶誕」、「青春璀璨能量」、「怪獸嗨發電」、「揚起耶誕奇蹟」及「皮克斯玩聚工作室」，引領民眾進入皮克斯創意世界。

府中商圈則將環境議題結合府中美學內涵，並融入新北AI數據轉換出獨一無二的聲光影像，帶大家跟著國家地理的腳步探索極地風景，在「北極熊」、「冰山」、「雪國耶誕」及「北極海」等極地場景的環繞下，身在冰晶閃耀的迷人裝置中，不僅能感受急凍快感，更讓民眾親身體會極地生態並從中認識保護地球自然環境的重要性。

交通局提醒民眾搭乘大眾運輸至新北歡樂耶誕城，相關訊息可至「2022新北歡樂耶誕城」、新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。