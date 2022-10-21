氣候變化導致包括中國在內的世界多地乾旱和洪水等災害大幅增加。中國會採取哪些行動來應對氣候變化造成的威脅？大陸生態環境部副部長翟青表示，政府統籌產業結構調整、污染治理、生態保護以應對氣候變化；此外，還會積極穩妥推進碳達峰、碳中和等目標。

今天（10月21日）上午10時，中共二十大新聞中心舉辦第五場記者會，主題是「建設人與自然和諧共生的美麗中國」。

翟青表示，長期以來，中國將應對氣候變化全面融入國家經濟社會發展的總戰略，把應對氣候變化作為推進生態文明建設、實現高質量發展的重要抓手。通過實施積極應對氣候變化國家戰略，採取調整產業結構、優化能源結構、提高能效、建立市場機制、增加森林碳匯等一系列政策措施，各項工作取得積極進展。

翟青表示，2020年，中國碳排放強度比2005年下降48.4％，超額完成向國際社會承諾的目標；2021年，中國煤炭佔能源消費總量比重由2005年的72.4％下降至56.0％，非化石能源消費比重達16.6％，可再生能源發電裝機突破10億千瓦，風、光、水、生物質發電裝機容量穩居世界第一。

翟青表示，中國是全球森林資源增長最多和人工造林面積最大的國家，是全球「增綠」的主力軍。中國成功啟動了全球覆蓋溫室氣體排放量最大的全國碳市場，有效發揮市場機制對控制溫室氣體排放、推動綠色低碳轉型的作用。中國發佈了適應氣候變化國家戰略，持續開展適應型城市建設試點，適應氣候變化能力持續提高。

翟青表示，與此同時，中國積極為全球氣候治理作出貢獻。中國作為世界上最大的發展中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和，充分體現了負責任大國的擔當。

翟青表示，中國堅持多邊主義，堅持公平、共同但有區別的責任和各自能力原則，積極推動《巴黎協定》的簽署、生效和實施。我們積極同廣大發展中國家開展應對氣候變化南南合作，盡己所能幫助發展中國家特別是小島嶼國家、非洲國家和最不發達國家提高應對氣候變化能力，減少氣候變化帶來的不利影響。

翟青表示，下一步，中國將繼續實施積極應對氣候變化國家戰略，落實碳達峰碳中和「1＋N」政策體系，加快推動重點領域綠色低碳轉型，大力推進減污降碳協同增效。穩妥有序推進全國碳市場。加快綠色低碳技術攻關和推廣應用，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式。

翟青表示，同時，中國願與各方一道，積極參與應對氣候變化全球治理，推動構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，持續深化氣候變化南南合作，為應對全球氣候變化貢獻中國力量、中國智慧、中國方案。