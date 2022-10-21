百和(9938)今(2022年)年第3季受到客戶調整訂單，業績表現差強人意，第4季客戶下單轉趨保守，法人預估，調整期將達1~2季，今年有房產貢獻墊高基期，明(2023年)年上半年營運將轉淡。

百和2022年前3季鞋類、服飾占比分別59%、28%，觀察兩大品牌前三季表現，Adidas鞋類年增24%、服飾年增3%、NIKE鞋類年增18%、服飾年減23%。

法人指出，百和在兩大品牌服飾表現明顯弱於鞋類主因在，服飾、鞋類交期有明顯差異，另外，2021年同期越南停工影響下，鞋類供需缺口大，導致品牌在服飾訂單調整速度快於鞋類。後續在成品鞋廠訂單調整下，鞋類訂單恐將下滑，調整期間預計約需1~2季。

展望2023年，百和上半年恐將因鞋類客戶訂單調整，及2022年同期還有房產貢獻的高基期狀態下，營收動能不佳。不過，2023年下半年客戶調整完畢，加上印尼新廠開始貢獻，營收將回穩年成長。