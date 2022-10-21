九合一選舉年底登場，北市第8屆市長、第14屆議員選舉候選人姓名號次抽籤21日登場，依序為市長、市議員抽選，此次市長候選人有12人，議員則有8個選區共117人，現任與非現任參選人數勢均力敵，尤其大安、文山區的非現任最多，而現場則有民眾黨候選人陳宥丞抽出七號時即高喊「Lucky 7」，金色力量候選人王郁揚則喊「2024下架民進黨」。

台北市長候選人抽號次，場面熱鬧，第一位上台抽號碼的台灣動物保護黨張家豪，因為喊三次都未到，由現場幫忙代抽號碼，抽中籤王1號，讓現場驚呼連連，接下來受矚目的市長候選人抽籤，國民黨蔣萬安抽到6號、無黨籍黃珊珊抽到8號、民進黨陳時中則抽到12號，議員候選人抽號碼牌時，台下也互相加油鼓噪，氣氛熱鬧。

此次市長候選人有12人，議員則有8個選區共117人來抽選，人數眾多，尤其大安、文山區的非現任候選人最多，此次第1選舉區25人、第2選舉區13人、第3選舉區16人、第4選舉區13人、第5選舉區18人、第6選舉區27人、第7選舉區2人、第8選舉區3人，上次參選台北市長的吳萼洋，此次改參選市議員抽到4號。