美國五角大廈今天表示，國務院已同意可向日本出售「標準六型」（SM-6）Block I飛彈和相關設備，估計總價達4.5億美元（約新台幣145億元）。

五角大廈在聲明中表示，日本政府已要求購買多達32枚SM-6飛彈及其他設備和服務。

聲明提到：「這項擬議軍售案將改善日本的防空與彈道飛彈防禦能力，以對抗區域內的潛在對手。」

聲明還表示，主要承包商將是雷神飛彈防禦公司（Raytheon Missiles and Defense）。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1111021