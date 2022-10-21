上櫃電機股磨床大廠福裕（4513）在清景麟建築團隊入主之後，21日召開股東臨時會，全面改選4席董事及3席獨董，由清景麟建築團隊董事長林聰麟、廣上建設董事長董上裕新任董事長和副董事長，新任董座林聰麟表示，未來將不會裁員，維持福裕在磨床產品上的領導地位，同時，將成立百分百子公司麟裕國際實業，從明年開始跨入房產代銷市場，初步將有200億元的接案金額，增加福裕營收。

福裕21日上午召開股東臨時會，改選董監事，4席董事分別是清景麟建築團隊董事長林聰麟、廣上建設董事長董上裕、麟居投資法人代表林怡貞、以及張玉昕，3位獨立董事則有會計師吳子祺、律師龔新傑、以及曾任證交所業務規劃講師陳豊運。

福裕隨後召開董事會，推舉林聰麟擔任董事長、董上裕擔任副董事長兼總經理，新任董事長林聰麟指出，未來的福裕將是工具機本業、以及房產代銷並重的格局。

林聰麟表示，由於福裕在工具機業界，特別是在磨床產品上的領導地位，因此，前任董事長張寶銘和前任副董事長張寶源，將新聘擔任顧問職務，帶領公司維持繼續前進，也不會有任何裁員動作。

他說，為了增拓福裕營收版圖，將規劃成立100％子公司「麟裕國際實業股份有限公司」，正式跨入房地產代銷領域，規劃將清景麟建築團隊的自建案，總銷金額大約200多億元，委由麟裕國際實業代為銷售。

林聰麟表示，入主福裕，意味著清景麟建築團隊已邁入另一里程碑，而成為上市櫃公司的目的，就是希望強化公司的品牌力，特別是現階段房市因為通膨與政府政策的影響之下，唯有具有強大品牌力的代銷和建商、打造優質的產品規劃，才能穩定經營與成長，為股東創造利益外。